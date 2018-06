Ministrul Culturii vine cu precizari in scandalul Rosia Montana: Nu retragem dosarul, il amanam

Guvernul Romaniei NU SOLICITA RETRAGEREA dosarului, ci AMANAREA

Ivascu spune, potrivit unui comunicat remis joi, ca "Guvernul Romaniei lupta pentru protejarea intereselor financiare ale statului roman in speta Rosia Montana" si ca Executivul nu a solicitat retragerea dosarului, ci amanarea acestuia, pentru ca tara noastra risca sa piarda peste 4 miliarde de dolari.Amintim ca recent au aparut in spatiul public informatii potrivit carora ministrul Culturii a solicitat retragerea dosarului privind includerea Rosiei Montane in Patrimoniul UNESCO, fapt ce a declansat un val de reactii negative, inclusiv proteste."Guvernul Romaniei, prin Ministerul Culturii si Identitatii Nationale,", se arata in documentul citat.George Ivascu mai afirma ca Romania poate pierde 4,37 miliarde de dolari si, de aceea, a fost solicitata amanarea analizarii dosarului depus la UNESCO."Tinand cont de aspectele patrimoniale sensibile in cauza ICSID (dosarul ARB/15/31), unde, Guvernul Romaniei a solicitat amanarea analizarii dosarului depus la UNESCO pana la solutionarea litigiului de la Curtea de Arbitraj de la Washington, in vederea protejarii patrimoniului national si a intereselor financiare ale statului roman.Nu suntem dispusi sa platim din buzunarul cetateanului cele 4 miliarde de dolari care se pot pierde in urma litigiului mai sus mentionat. Asadar,acestuia pana la solutionarea litigiului in dosarul de arbitraj nr. ARB/ 15/ 31 - Rosia Montana, pentru care in data de 22 februarie 2018, casa de avocatura care reprezinta statul roman a depus apararea la Curtea de Arbitraj de la Washington.Acest subiect trebuie scos din paradigma propagandistica si tratat de catre toti decidentii statului roman ca pe o prioritate de securitate nationala", a explicat ministrul Culturii.El a mai precizat ca o decizie in acest sens trebuia luata in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) de miercuri , insa problematica va fi inclusa pe ordinea de zi a sedintei Comitetului Patrimoniului Mondial ce are loc la Manama, in Bahrain."Facem precizarea ca includerea Peisajului Cultural Minier de la Rosia Montana in lista Patrimoniului Mondial se afla pe ordinea de zi a sedintei Comitetului Patrimoniului Mondial ce are loc la Manama, in Bahrain, in perioada 24 iunie - 4 iulie, urmand ca o decizie sa fie transmisa ulterior tarii noastre.Romania este reprezentata de secretarul de stat responsabil din cadrul Ministerului Culturii, acesta avand mandatul de a prezenta pozitia de amanare a includerii Peisajului Cultural Minier de la Rosia Montana in lista Patrimoniului Mondial pana la finalizarea procesului de la Washington", mai arata sursa citata.