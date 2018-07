Romania vs Romania, premiera la UNESCO: Guvernul Dancila a retras, oficial, dosarul Rosiei Montane

Ce inseamna, concret, retragerea doasarului

returneaza dosarul Rosia Montana, fara recunoasterea valorii universale exceptionale

dosarul nu se va mai lua in discutie pana la terminarea procesului de arbitraj cu Gabriel Resources

Pentru a obtine acest rezultat, reprezentantul Guvernului a obtinut sprijinul Azerbaidjanului, care a depus un amendament in acest sens, care preciza ca dosarul va fi retras pana la terminarea procesului cu Gabriel Resources. Ulterior, acest termen limita a fost eliminat.Guvernul l-a trimis la Manama sa le explice celor de la UNESCO situatia pe secretarul de stat in Ministerul Culturii Stefan Razvan Rab. Acesta a spus ca orice alta decizie luata de UNESCO ar avea un impact negativ asupra Romaniei."Orice alta decizie a comitetului ar avea impact negativ asupra tarii mele. Ar afecta capacitatea Romaniei de a se apara in proces. Guvernul meu nu vrea sa plateasca despagubiri uriase companiei miniere, bani ce, in final, ar fi platiti de fiecare cetatean in parte si cei din comunitatea Rosia Montana. Autoritatile romane cer ca inscrierea sa se faca doar dupa ce nu mai e subiectul niciunui litigiu. Subliniez ca retragerea dosarului nu e o amenintare asupra sitului", a spus Rab.Mai multe state, precum Australia, Norvegia sau Ungaria, au cerut ca in schimb sa fie mentionata obligatia Romaniei de a monitoriza starea sitului, de a se asigura ca este protejat si de a raporta UNESCO situatia.Astfel de amendamente au fost sustinute de tari ca Spania, Kuwait sau Zimbabwe, dar atacate de Cuba sau Azerbaidjan, care au sustinut ca se incalca, astfel, suveranitatea Romaniei: "Daca lucram pe premise de incredere, sa respectam deciziile statului roman", a spus delegata Cubei.Totodata, reprezentantii mai multor delegatii, printre care cei ai Chinei sau Indoneziei, au punctat situatia "extrem de neobisnuita". "E un moment unic in sesiunea noastra, unde statele s-au luptat sa primeasca decizie de aprobare pentru propunerile lor", a remarcat delegatul Chinei.De-a lungul dezbaterilor de o ora si jumatate, presedintele comitetului a cerut ca textul final ce a fost votat sa fie foarte clare, pentru ca este pentru prima oara cand se intampla asa ceva, astfel creandu-se un precedent la care se poate face referire pe viitor. In final, dupa ce toate statele au cazut de acord, documentul final a fost adoptat in aplauze."Spus simplu, este catastrofal! Amendamentul a fost negociat de catre delegatia Guvernului Romaniei cu delegatia Azerbaidjanului. Amendamentul ia act de cererea formulata de statul roman siDaca Romania ar fi negociat macar amanarea (adjournment) cu recunoasterea valorii universale exceptionale (OUV), atunci dosarul ar fi ramas in portofoliul Comitetului si eventuale adaugiri la decizie ar fi permis cooperarea internationala si obtinerea de fonduri necesare conservarii si punerii in valoare a sitului.Ce este si mai grav este ca amendamentul propus specifica foarte clar ca. Proces care din 2015 si pana acum nu a ajuns nici macar la publicarea acuzatiilor si apararii partilor. Altfel spus,", a explicat, pe Facebook, senatorul USR Vlad Alexandrescu, secretar al Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO.Vlad Alexandrescu este prezent la Manama, Bahrein, unde are loc sesiunea Comitetului UNESCO si a explicat cum s-a ajuns in aceasta situatie."De cateva zile, Razvan Rab, secretar de stat trimis aici de catre Guvern, vorbeste cu membrii Comitetului Patrimoniului Mondial pe coridoare, fara ca noi, delegatia oficiala a Parlamentului Romaniei, sa stim ce si cum negociaza interesele statului roman.Domnia sa refuza pur si simplu refuza participarea noastra la aceste intalniri si refuza de asemenea sa comunice cea mai mica informatie celorlalti membri ai delegatiei Romaniei.In acelasi timp, delegatul permanent al Romaniei la UNESCO, Adrian Cioroianu, nu este prezent la aceasta sesiune a Comitetului, desi a fost ales cu cateva luni in urma presedinte al Adunarii Generale a Statelor-membre ale Conventiei Patrimoniului Mondial. Este trist ca nu a fost prezent aici zilele acestea, cand este o zi atat de importanta pentru Romania si cand functia pe care o detine i-ar fi permis sa joace un rol important", a mai scris senatorul USR.