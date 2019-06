Statul a prelungit cu 5 ani licenta de exploatare a RMGC la Rosia Montana, in ajunul procesului de 4,4 miliarde de dolari

Vlad Alexandrescu: Lumea s-a schimbat mult in ultimii 20 de ani, dar coruptia din Romania pare vesnic aceeasi

Resursele Romaniei, pe mana unui fost vanzator de carne

Statul roman a cerut doar majorarea redeventei percepute din valoarea productiei miniere de la 4% la 6%, potrivit modificarilor legislative ce au intervenit intre timp, potrivit unui comunicat transmis de RMGC."ANRM a transmis limpede RMGC ca valabilitatea licentei nu va fi prelungita decat daca RMGC accepta aceasta modificare cu privire la redeventa.Desi Gabriel Resources si RMGC se opun cu tarie pozitiei ANRM si interpretarii legale a Agentiei si si-au exprimat in scris dezacordul cu aceasta pozitie si cu modul in care ANRM a gestionat procesul de extindere a licentei, Gabriel Resources si RMGC au concluzionat ca, dat fiind actualele circumstante, nu exista nicio alta modalitate de a prezerva drepturile legale existente ale RMGC, inclusiv extinderea licentei, decat sa accepte majorarea redeventei, asa cum a solicitat ANRM.In consecinta, pe 18 iunie a fost incheiat un act aditional care prevede prelungirea valabilitatii licentei pana pe 20 iunie 2024 si nivelul revizuit al redeventei", se arata in comunicatul Gabriel Resources.Prelungirea licentei vine in conditiile in care la finalul anului, in luna decembrie, sunt programate la Curtea de Arbitraj de la Washington audierile in procesul in care compania cere Romaniei despagubiri de 4,4 miliarde de dolari.Totodata, decizia ANRM a venit la un an de cand Guvernul PSD-ALDE a produs o premiera mondiala cerand retragerea dosarului includerii Rosiei Montane in Patrimoniul UNESCO, desi acesta primise recomandare favorabila si era ca si admis.Senatorul USR Vlad Alexandrescu, care anul trecut a fost prezent la Manama pentru a apara Rosia Montana, a reactionat, acuzand ca ne aflam in fata unei situatii de coruptie."Dupa 20 de ani de lupta a societatii civile pentru a opri dezastrul de la Rosia Montana, dupa proteste cu zeci de mii de oameni impotriva proiectului, oamenii 'cinstiti' de la Agentia Nationala a Resurselor Minerale s-au decis sa mai acorde companiei o sansa.Dupa atatia ani in care RMGC, detinatorul actual al licentei, a avut dreptul de a modifica planul de urbanism al comunei si s-a folosit de acesta pentru a bloca orice lucrare in Rosia Montana. Oamenii din sat au avut o vointa de fier: n-au cedat nici presiunilor, nici tentatiei de a renunta. Statul insa, s-a gandit ca nu au suferit destul si ca merita inca 5 ani, cel putin pe durata noului contract.Dupa ce in toti acesti ani, RMGC nu a facut nimic pentru cetatenii din Rosia. In afara de a cumpara case, a exercita presiuni si a manipula oameni. Doar a jucat actiunile la bursa si joaca in continuare, le vinde si le cumpara in functie de urcarea sau scaderea pretului.Dupa ce Guvernul Romaniei s-a pus pres in fata RMGC, atunci cand Rosia Montana ajungea incredibil de aproape sa fie inclusa in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Atunci, Melescanu in complicitate cu ministrul Culturii, George Ivascu, l-a trimis pe secretarul de stat Razvan Rab sa ceara scoaterea Rosiei Montane de pe ordinea de zi. Am devenit prima tara din lume care se face de ras solicitand neincluderea propriului sit in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.Dupa toate acestea, statul roman a actionat acum din nou impotriva propriilor cetateni. Lumea s-a schimbat mult in ultimii 20 de ani, dar coruptia din Romania pare vesnic aceeasi", a scris pe Facebook senatorul USR , precizand ca va depune un proiect de lege ca astfel de situatii sa nu poata fi repetate."Am rezistat atata timp incat nu avem voie sa ne dam batuti!", a conchis Alexandrescu.Agentia Nationala pentru Resurse Minerale este cea care decide pe resursele Romaniei, de la petrol si gaze la aur, argint, cupru, fier sau sare, precum si apele minerale.La conducerea institutiei se afla Gigi Dragomir, un fost comerciant de carne care nu are nicio experienta reala in domeniu, potrivit Revistei 22 Dragomir a revenit in fruntea institutiei la inceputul anului trecut, prin decizia lui Mihai Fifor, in scurta perioada cat a asigurat interimatul conducerii Guvernului dupa plecarea lui Mihai Tudose.Anterior, tot Tudose il numise in functie pe Dragomir, dar l-a demis dupa cateva luni, cand tensiunile cu Liviu Dragnea au devenit tot mai mari. Presa scria la acel moment ca Dragomir este un apropiat al lui Ionel Arsene, baronul PSD de Neamt considerat un apropiat al lui Dragnea, este acuzat si a fost si retinut de DNA la inceputul anului trecut pentru trafic de influenta, procesul fiind inca pe rolul instantei.Dragomir a fost inspector in Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ilfov si a lucrat pentru o serie de firme care se ocupa de comertul si distributia de produse alimentare. In ultimii ani a participat la concursuri ANAF pentru o serie de posturi, insa le-a picat pe toate.