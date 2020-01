USR cere Guvernului sa-si respecte promisiunea de a include Rosia Montana in patrimoniul UNESCO

Ziare.

Demersul celor doi parlamentari ai USR coincide cu Ziua Culturii Nationale."Va solicitam, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, sa va onorati promisiunea luata fata de USR, cu ocazia investirii Cabinetului dumneavoastra in Parlament, de reluare a procedurilor necesare inscrierii Rosiei Montane in Patrimoniul Mondial UNESCO.Subliniem faptul ca demersurile trebuie facute DE URGENTA, la finalul acestei luni (peste doua saptamani) expirand termenul limita pana la care Guvernul Romaniei poate notifica UNESCO cu privire la reluarea procedurilor, astfel incat subiectul Rosia Montana sa poata fi inclus pe ordinea de zi a reuniunii Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO din aceasta vara", se arata in comunicatul comun trimis de catre cei doi senatori.Potrivit sursei citate, valoarea patrimoniului de la Rosia Montana pentru istoria si cultura umanitatii a fost confirmata, in ultimul deceniu, de numeroase studii ale specialistilor romani din tara si strainatate, culminand cu raportul ICOMOS - cel mai prestigios organism international care cuprinde expertii din domeniul patrimoniului la nivel mondial si, in acelasi timp, organismul de specialitate raportor pentru UNESCO."Pe langa actiunile de tip festiv, organizate, patronate ori sustinute de Ministerul Culturii si Guvernul Romaniei cu ocazia Zilei Culturii Nationale, puteti semna aceasta notificare, de cateva randuri, nu mai mult, care sa intre in istoria acestei tari.E un lucru pe care cei mai activi dintre cetatenii romani au dovedit, dincolo de orice echivoc, ca si-l doresc, fiind una dintre revendicarile Toamnei Romanesti 2013, care a scos zeci de mii de protestatari in strada timp de trei luni si jumatate.In acelasi timp, trimiterea acestei notificari catre UNESCO ar reprezenta si o dovada ca va respectati cuvantul si angajamentul facute publice la solicitarea USR, cu ocazia investirii Guvernului", se mai arata in comunicat.