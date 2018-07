Vlad Alexandrescu, despre situatia Rosiei Montane: Statul, acaparat de o gasca de ticalosi, a tradat miseleste interesele Romaniei

Romania vs Romania: Cum s-au minunat celelalte tari de precedentul creat de Guvernul Dancila

Alexandrescu, fost ministru al Culturii in Guvernul Ciolos si actual secretar al Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO, acuza ca statul a fost "acaparat de o gasca de ticalosi care nu dau doi bani pe importanta patrimoniului" si au "tradat interesele Romaniei"."Toate sansele erau de partea noastra. ICOMOS daduse o recomandare de includere a Rosiei Montane in Lista Patrimoniului Mondial, toate statele aveau de gand sa voteze pentru includere, nimeni neavand nimic de obiectat in acest sens. Nimeni, in afara de... Romania. (...) Planul lor a reusit, din pacate. Interesele unor corporatii si ale unei clase politice vandute inca de acum 20 de ani au fost mai importante decat interesul national.Este cel mai rusinos moment al Romaniei de cand este membra UNESCO. Toate celelalte state ale lumii duc o negociere acerba in aceste zile astfel incat monumentele lor sa fie incluse in Lista UNESCO, iar fiecare reusita este intampinata cu aplauze si urale. In opozitie cu lumea civilizata, se afla Romania. Singurul stat care a militat pentru ca monumentul sau sa NU intre in aceasta lista. Un stat acaparat de o gasca de ticalosi care nu dau doi bani pe importanta patrimoniului. Tot ce vor e sa ne lase naibii in pace UNESCO cu ideile lor, sa facem un crater peste Rosia Montana ca sa isi poate umple ei buzunarele", a comentat, pe Facebook, Vlad Alexandrescu Senatorul USR spune ca totusi, prin interventia delegatilor mai multor, s-au obtinut totusi niste masuri de siguranta."Ceea ce ati savarsit voi aici, membri si reprezentanti ai Guvernului, se numeste tradare. Ati actionat astfel incat patrimoniul nostru sa fie redus la un crater in viitorul apropiat. Iar asta nu va ramane fara consecinte, va promit! Din fericire, prin faptul ca aici, la Bahrain, am fost prezent si ca am putut lucra cu oameni care m-au ajutat din toate partile Romaniei, am reusit sa fie inclusa mentiunea speciala ca Romania trebuie sa puna in opera masurile necesare pentru a asigura protectia si managementul potentialei valori universale exceptionale a sitului Rosia Montana, asa cum au fost identificate de ICOMOS, si ca Romania va lucra in acest scop in stransa cooperare cu organizatiile consultative", mai spune Vlad Alexandrescu.Comitetul pentru Patrimoniul Mondial UNESCO a acceptat, luni, cererea Guvernului Romaniei de a retrage dosarul Rosiei Montana, chiar daca era ca si inscrisa, pana la terminarea procesului cu Gabriel Resources.Pentru a obtine acest rezultat, reprezentantul Guvernului a obtinut sprijinul Azerbaidjanului, care a depus un amendament in acest sens.Guvernul l-a trimis la Manama sa le explice celor de la UNESCO situatia pe secretarul de stat in Ministerul Culturii Stefan Razvan Rab. Acesta a spus ca orice alta decizie luata de UNESCO ar avea un impact negativ asupra Romaniei."Orice alta decizie a comitetului ar avea impact negativ asupra tarii mele. Ar afecta capacitatea Romaniei de a se apara in proces. Guvernul meu nu vrea sa plateasca despagubiri uriase companiei miniere, bani ce, in final, ar fi platiti de fiecare cetatean in parte si cei din comunitatea Rosia Montana. Autoritatile romane cer ca inscrierea sa se faca doar dupa ce nu mai e subiectul niciunui litigiu. Subliniez ca retragerea dosarului nu e o amenintare asupra sitului", a spus Rab.Mai multe state, precum Australia, Norvegia sau Ungaria, au cerut ca in schimb sa fie mentionata obligatia Romaniei de a monitoriza starea sitului, de a se asigura ca este protejat si de a raporta UNESCO situatia.Astfel de amendamente au fost sustinute de tari ca Spania, Kuwait sau Zimbabwe, dar atacate de Cuba sau Azerbaidjan, care au sustinut ca se incalca, astfel, suveranitatea Romaniei: "Daca lucram pe premise de incredere, sa respectam deciziile statului roman", a spus delegata Cubei.Totodata, reprezentantii mai multor delegatii, printre care cei ai Chinei sau Indoneziei, au punctat situatia "extrem de neobisnuita". "E un moment unic in sesiunea noastra, unde statele s-au luptat sa primeasca decizie de aprobare pentru propunerile lor", a remarcat delegatul Chinei.De-a lungul dezbaterilor de o ora si jumatate, presedintele comitetului a cerut ca amendamentele ce creeaza textul final ce a fost votat sa fie foarte clare, pentru ca este pentru prima oara cand se intampla asa ceva, astfel creandu-se un precedent. In final, dupa ce toate statele au cazut de acord, documentul final a fost adoptat in aplauze.