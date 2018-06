Petitie si protest dupa ce Guvernul Dancila a stopat procedura de includere a Rosiei Montane in UNESCO

Proteste in toate orasele

"Dear UNESCO, save Rosia Montana!" e titlul petitiei. "Noi, semnatarii acestei scrisori, va solicitam sa pastrati dosarul Rosia Montana pe agenda Comitetului UNESCO si sa nu amanati nicio secunda luarea unei decizii. Ne cerem scuze pentru pozitia reprezentantilor statului roman care v-au cerut retragerea dosarului. Acestia nu ne reprezinta si nu vorbesc in numele nostru.Sute de mii de cetateni romani isi doresc salvarea patrimoniului de la Rosia Montana pentru generatiile viitoare. Am primit cu mare bucurie raportul de evaluare si recomandarile ICOMOS. Spre deosebire de ministrii din acest moment, noi ne respectam istoria si patrimoniul si ne dorim Rosia Montana in UNESCO!", continua mesajul petitiei. Petitia deja a fost semnata de 2.000 de persoane , tinta propusa fiind de 5.000.Totodata, vineri, 8 iunie, pe Facebook a fost lansata o chemare la protest."Decizia actualului guvern de oprire a dosarului a fost luata fara nicio dezbatere publica sau anunt prealabil. 'Tacerea e de aur', e unul dintre sloganurile Campaniei Salvati Rosia Montana care ramane in continuare de actualitate. Din experienta celor 15 ani de campanie pentru salvarea Rosiei Montane stim ce inseamna tacerea.Cei ce se afla la putere au pledat mereu pentru exploatare, nu pentru patrimoniu. Politicienii au mers mana in mana cu interesele Gold Corporation, indiferent de cine a fost la putere. Singura noastra solutie este sa fim uniti, sa fim impreuna si sa iesim in strada! Vineri, 8 iunie, de la ora 18:00, in piata centrala din orasul tau", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului "Rosia Montana, ultima picatura: Vor sa blocheze dosarul UNESCO" Acestia amintesc ca au iesit victoriosi si in 2013, asa ca uniti romanii vor putea din nou sa salveze patrimoniul, natura si comunitatea din Rosia Montana."Acum putem duce mai departe aceasta campanie care a modelat societatea civila din Romania. Dar trebuie sa ne mobilizam cu acelasi entuziasm. Am reusit in 2013, vom reusi si acum!". G4Media a anuntat miercuri ca Ministerul Culturii a transmis ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, ca Romania retrage dosarul prin care cerea includerea localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO.Ambasadorul Adrian Cioroianu a declarat pentru sursa citata ca motivul stoparii ar fi ca Romania este in plin proces de arbitraj cu Gabriel Resources, actionarul majoritar Rosia Montana Gold Corporation, care cere despagubiri de 4,4 miliarde de dolari pentru blocarea proiectului aurifer.