Protest in aceasta seara dupa ce Guvernul a stopat includerea Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO

Ziare.

com

De asemenea, cateva mii de oameni au semnat o petitie online prin care cer UNESCO sa pastreze pe agenda dosarul zonei Rosia Montana, spunand ca reprezentantii Romaniei care au cerut retragerea dosarului nu vorbesc in numele lor.Protestul va avea loc vineri, incepand cu ora 18:00, in Piata Universitatii."Guvernul Dancila a oprit procedura de includere a Rosiei Montane in UNESCO! 'Tacerea e de aur', e unul dintre sloganurile Campaniei Salvati Rosia Montana care ramane in continuare de actualitate. Din experienta celor 15 ani de campanie pentru salvarea Rosiei Montane stim ce inseamna tacerea. Cei ce se afla la putere au pledat mereu pentru exploatare, nu pentru patrimoniu. Politicienii au mers mana in mana cu interesele Gold Corporation, indiferent de cine a fost la putere. (...)In 2013 parea ca am pierdut totul. Zeci de mii de oameni am iesit in strada si am oprit o lege care ar fi distrus definitiv patrimoniul, natura si comunitatea din Rosia Montana. Acum putem duce mai departe aceasta campanie care a modelat societatea civila din Romania. Dar trebuie sa ne mobilizam cu acelasi entuziasm. Am reusit in 2013, vom reusi si acum!", este mesajul postat de organizatori pe pagina de Facebook a protestului De asemenea, cateva mii de oameni au semnat o petitie online prin care cer UNESCO sa pastreze pe agenda dosarul zonei Rosia Montana, spunand ca reprezentantii Romaniei care au cerut retragerea dosarului nu vorbesc in numele lor."Noi, semnatarii acestei scrisori, va solicitam sa pastrati dosarul Rosia Montana pe agenda Comitetului UNESCO si sa nu amanati nicio secunda luarea unei decizii. Ne cerem scuze pentru pozitia reprezentantilor statului roman care v-au cerut retragerea dosarului. Acestia nu ne reprezinta si nu vorbesc in numele nostru", spun initiatorii petitiei.Cei care vor sa semneze petitia o pot face AICI Citeste si Rosia Montana primise deja recomandarea de inscriere in Patrimoniul Mondial: Asa ceva nu s-a mai intamplat in istoria UNESCO Ei explica faptul ca sunt sute de mii de cetateni romani care isi doresc salvarea patrimoniului de la Rosia Montana pentru generatiile urmatoare si care isi respecta istoria si isi doresc includerea Rosiei Montane in UNESCO.Protestul si petitia vin in contextul in care Guvernul a cerut oficial stoparea procedurii de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, solicitarea fiind facuta de Ministerul Culturii si transmisa ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, dupa cum a declarat miercuri pentru G4Media.ro Adrian Cioroianu, ambasadorul roman la UNESCO. Oprirea dosarului a fost decisa de Executiv fara dezbatere publica si fara un anunt prealabil.Motivul ar fi faptul ca Romania este in plin proces de arbitraj cu Gabriel Resources, actionarul majoritar Rosia Montana Gold Corporation, care cere despagubiri de 4,4 miliarde de dolari.Decizia privind includerea Rosiei Montane ar fi urmat sa fie luata de Comitetul Patrimoniului Mondial la cea de-a 42-a sesiune a acestuia, care va avea loc intre 29 iunie si 2 iulie la Manama, in Bahrain.Ministerul Culturii a trimis pe 4 ianuarie 2017, la UNESCO, dosarul "Peisajul Cultural Minier Rosia Montana", pentru inscrierea in Patrimoniul Mondial. In aceeasi luna, Fondul Mondial al Monumentelor a publicat un articol despre situl istoric din zona localitatii, mentionand ca depunerea dosarului pentru includerea pe lista UNESCO reprezinta un pas in directia protejarii.La inceputul lunii trecute, ICOMOS (Consiliul International al Monumentelor si Siturilor), corpul expertilor din cadrul UNESCO, a recomandat inscrierea sitului istoric Rosia Montana pe Lista Patrimoniului Mondial.Din Romania au fost inscrise pana acum pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO: Delta Dunarii, Manastirea Horezu, bisericile pictate din nordul Moldovei, bisericile de lemn din Maramures, cetatea Sighisoara, asezarile sasesti cu biserici fortificate din Transilvania si fortaretele dacice din Muntii Orastiei.