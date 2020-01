Banner cu mesajul "Rosia Montana in UNESCO", afisat la Pasajul Baneasa

Ziare.

"Pe 1 februarie este ultima zi in care Romania poate trimite scrisoarea prin care solicita ca Rosia Montana sa intre in patrimoniul UNESCO", au transmis reprezentantii organizatiei, precizand ca multe case monument stau sa se prabuseasca, in timp ce politicienii isi calculeaza interesele."Rosia Montana va fi in patrimoniul UNESCO sau nu? Care este directia politicienilor nostri actuali? Pe 1 februarie este ultima zi in care Romania poate trimite scrisoarea prin care solicita ca Rosia Montana sa intre in patrimoniul UNESCO. Daca nu ne incadram in acest termen, dosarul nu va mai avea valoare la reuniunea forului international.Anul viitor va expira si raportul expertilor internationali care au recomandat incadrarea Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO. Iar asta nu inseamna decat un alt timp pierdut in defavoarea zonei. Multe case monument stau sa se prabuseasca, in timp ce politicienii isi calculeaza interesele", au transmis, luni, reprezentantii organizatiei Institutie in evolutie.Potrivit acestora, ministerele care trebuie sa depuna un punct de vedere pana la data limita (MAE, Ministerul Economiei, Finantelor, Justitiei) ar trebui "sa isi fi facut temele"."Daca nu, le atragem atentia cu acest banner ca suntem cu ochii pe ei. Am afisat bannerul intr-o zona foarte circulata din Bucuresti, Pasajul Baneasa, tocmai ca sa fim siguri ca ajunge si in vizorul celor vizati!", a mai transmis reprezentantii organizatiei.In 15 ianuarie, si senatorii USR Vlad Alexandrescu si Mihai Gotiu au solicitat premierului Ludovic Orban si ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, sa-si pastreze promisiunea facuta la investirea actualului Executiv de a include Rosia Montana in patrimoniul UNESCO.