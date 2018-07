Cioroianu, despre dosarul Rosia Montana: Povestea asta nu mai e politica, nu mai e istorica, este o dezbatere de avocati

Ziare.

Istoricul a spus ca ultimele patru guverne cu care a lucrat au aratat o "lipsa de vointa", ministerele si nu ministrii fiind cele care s-au opus depunerii dosarului de includere a sitului in lista Patrimoniului Mondial."As inaspri pedepsele", a spus Cioroianu dupa ce a fost intrebat ce ar schimba pe partea de Patrimoniu in tara noastra. "Eu nu cred ca Germania s-a nascut educata. Legea merge mana in mana cu pedeapsa. La noi se taie paduri si se polueaza ape pentru ca nu exista amenda".El a punctat ca electoratul este de vina pentru realegerea primarilor in ale caror localitati se prabusesc cladiri si nu fac nimic in acest sens. "Daca un primar e realeas dupa ce pe teritoriul lui se intampla astfel de lucruri, inseamna ca nu ne pasa. Eu tot astept intrebarea despre Rosia Montana", a completat ambasadorul.Despre cazul acestui dosar, el a declarat: "Neputinta e una, lipsa de vointa e altceva. Eu observ lipsa de vointa la ultimele patru guverne cu care am avut de-a face".El a povestit cum, in noiembrie 2016, a primit de la Bucuresti sugestia ca urmeaza ca dosarul Rosia Montana sa fie depus. "Trebuia sa vina de la Irina Iamandescu, care e de fata, trebuia sa vina o doamna secretar de stat si eu urma sa fac intrevederea cu doamna Rossler, care are o functie la varf in domeniul comisiei patrimoniului (Mechtild Rossler este directoarea diviziei Patrimoniu din cadrul UNESCO World Heritage Centre) ".Cioroianu a fost apoi sunat de Dacian Ciolos, prim-ministru la acea vreme, si a fost intrebat: "Domnule ambasador, ce ziceti, daca depunem dosarul, il mai putem retrage?". El a raspuns: "Da, il putem retrage oricand pana in primavara anului 2018, cand va fi raspunsul".Ciolos a continuat: "Exista o serie de opinii divergente la nivelul Guvernului, nu stiu ce sa facem, sa-l depunem, sa nu-l depunem". Cioroianu a povestit ca l-a sfatuit pe Ciolos sa il depuna, pentru ca, "daca intervine vreo piedica de ordin juridic, il putem retrage".Fostul prim-ministru s-a reasigurat ca dosarul poate fi retras si conversatia s-a incheiat. "Dupa cinci minute, suna din nou telefonul", a continuat Cioroianu. "'Domnule Cioroianu, am avut discutii cu mai multi ministri, nu depunem dosarul'. 'Domnule prim-ministru, cum ziceti'".La intalnirea cu Rossler, ambasadorul Romaniei la UNESCO si Iamandescu au spus ca nu depun dosarul, ca mai este nevoie de o ultima consultare."Din timpul domnului Ciolos, in timpul domnului Grindeanu, in timpul domnului Tudose, in timpul doamnei Dancila, guvernele au fost pro, in mare parte, inclusiv in PSD am intalnit oameni pro-Rosia Montana, am lucrat bine cu oameni din Ministerul Culturii si cu acesti oameni de la Institutul National al Patrimoniului, dar in toate guvernele au fost oameni care s-au opus. In toate cele patru guverne, ministerele Finantelor, Justitiei si Economiei au spus 'Domnule, ne asumam un risc'", a adaugat Cioroianu.Aratandu-se optimist, Cioroianu a afirmat: "In zona minelor romane nu cred ca se va mai putea face vreodata exploatare miniera. Recomandarile si evaluarea facute de ICOMOS sunt atat de clare, incat cineva care ar incerca o exploatare acolo isi asuma niste riscuri foarte mari. In raport se spune: Sunt lucruri unice in lume! Am aflat ca ceea ce se afla la Rosia Montana ar fi peste o mina din Spania care are un statut similar".Din ianuarie 2017 pana in iunie 2018, in care am tratat dosarul Rosia Montana, "chiar am facut propaganda in sens pozitiv si am fost foarte optimist"."Dar am avut un optimism temperat", a adaugat el. "Foarte probabil, avocatii partii romane au sfatuit la o oarecare prudenta sau unele ministere, mai curand decat unii ministri, au indemnat la prudenta. Pentru ca la noi ministrii se schimba in mod ametitor".Ca istoric, a precizat el, "nu pot sa va spun decat ca evaluarea care s-a facut a fost la superlativ". Evaluarea este valabila trei ani, pana in 2021."Daca se va vrea, acest dosar oricand are sanse, dupa evaluarea care a fost facuta. In momentul actual, cei mai importanti sunt avocatii. Povestea asta nu mai e politica, nu mai e istorica, este o dezbatere de avocati".Directorul Institutului National al Patrimoniului, Stefan Balici, a adaugat: "Rezolutia de acum o luna de la Manama, de la reuniunea anuala a Comitetului Patrimoniului Mondial, nu putea fi alta. Comitetul decide urmare a recomandarii unor organisme consultative. In domeniul cultural, comitetul consultativ este ICOMOS".Comitetul international al monumentelor si siturilor a facut recomandarea de inscriere a Rosiei Montane, recunoscand "valoarea exceptionala a sitului si a identificat pericolul distrugerii valorilor pe care noi le protejam"."Rezolutia a luat act de solicitarea Romaniei de amanare a rezolutiei. De fapt, de returnare a dosarului pentru completari minore. Asta a fost forma care s-a gasit. A fost un caz aproape fara precedent. A mai existat o data o solicitare de anulare, dar in cu totul alt context".Cazul Romaniei este fara precedent. "Comitetul nu putea lua decizii impotriva dorintei unui stat. La Manama, cererea de amanare a rezolutiei in cazul Rosia Montana a fost prezentata, in numele Guvernului roman, de Razvan Rab, secretar de stat in Ministerul Culturii".