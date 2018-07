Schimbare de ultim moment la UNESCO: Romania cere returnarea dosarului Rosia Montana

Ziare.

Daca pana sambata, cand au inceput discutiile la UNESCO, Romania solicita suspendarea deciziei privind inscrierea Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO, pana la finalizarea disputei legale cu Gold Corporation, acum tara noastra a cerut returnarea dosarului de nominalizare, sustine, intr-o postare pe Facebook, senatorul USR Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii in guvernul Ciolos. Vlad Alexandrescu a anuntat pe Facebook ca dosarul Rosia Montana a fost pus ultimul pe lista a carei dezbatere a inceput inca de sambata, dupa toate celelalte situri inscrise pentru a fi acceptate in Patrimoniului Mondial."Se poate presupune ca intarzierea cu inca o zi a votului se datoreaza faptului ca Delegatia permanenta a Romaniei la UNESCO si-a precizat pozitia fata de nominalizarea Rosiei Montane, printr-o nota ce a fost distribuita participantilor, apostilata de Delegatul permanent al Romaniei la UNESCO, Adrian Cioroianu. Daca pana la inceperea sesiunii Comitetului Romania solicita "amanarea" deciziei privind inscrierea, Romania are acum o solicitare diferita catre membrii Comitetului: returnarea dosarului de nominalizare catre statul gazda pentru mai multe informatii (decizie de 'referral', in termenii Conventiei UNESCO).Delegatia permanenta a Romaniei la UNESCO justifica aceasta solicitare prin aceea ca la momentul de fata se desfasoara procedura arbitrala la Tribunalul ICSID al Bancii Mondiale", a scris pe Facebook Alexandrescu.Doar ca procedura de arbitraj era in plina desfasurare si atunci cand Guvernul Dancila a decis sa solicite suspendarea unei decizii a UNESCO in Dosarul Rosia Montana, iar schimbarea, in ultimul moment a solicitarii statului roman nu poate decat sa contrarieze."Guvernul isi dovedeste inca o data incapacitatea de a prezenta o pozitie clara, profesionista si argumentata privind nominalizarea Rosiei Montane. Aceasta nominalizare, spre deosebire de balbaielile incompetente ale Guvernului, are in spate un dosar stiintific si tehnic ireprosabil, apreciat de catre expertii UNESCO prin primirea calificativului pentru Rosia Montana de valoarea universala exceptionala, care trebuie inscrisa de urgenta in Lista Patrimoniului Mondial in Pericol", a adaugat el.Acesta a precizat ca "pericolul cel mai grav la adresa Rosiei Montane este chiar acest Guvern, care ar trebui sa o apere si sa lupte cu toate mijloacele pe care le are la indemana pentru inscrierea ei".Amintim ca dosarul Rosia Montana se afla pe agenda Comitetului Patrimoniului Mondial care a ajuns la cea de-a 42-a sesiune. Sesiunea actuala a inceput pe 29 iunie, se termina pe 2 iulie si se desfasoara la Manama, in Bahrain.Recent au aparut in spatiul public informatii potrivit carora ministrul Culturii a solicitat retragerea dosarului privind includerea Rosiei Montane in Patrimoniul UNESCO, fapt ce a declansat un val de reactii negative, inclusiv proteste. Apoi, George Ivascu a anuntat ca Guvernul nu a solicitat retragerea dosarului, ci amanarea analizarii acestuia, pentru ca tara noastra risca sa piarda peste 4 miliarde de dolari.Reamintim ca procesul de arbitraj dintre compania Gabriel Resources si statul roman pentru investitia de la Rosia Montana este judecat de Tribunalul Centrului International de Reglementare a Disputelor privind Investitiile de pe langa Banca Mondiala (ICSID) din Washington.Afla care a fost drumul parcurs de Rosia Montana pana acum in privinta includerii in patrimoniul UNESCO.