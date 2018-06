Subiectul Rosia Montana a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei CSAT din 27 iunie

Ziare.

"Presedintele este preocupat de subiectul Rosia Montana. Subiectul a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei CSAT din 27 iunie", a precizat pentru Mediafax Administratia Prezidentiala.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, miercuri, ca nu poate oferi un punct de vedere pe acest subiect."In acest moment nu va pot oferi un punct de vedere al Guvernului. Fiind in sedinta de guvern nu mi-e clar nici cand a fost facut acest demers. Nu cunosc detalii", a spus dupa sedinta Executivului Nelu Barbu.Ambasadorul Romaniei la UNESCO, Adrian Cioroianu, a declarat, saptamana trecuta, ca stoparea procedurii de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, la cererea Guvernului, este o situatie inedita, deoarece primise deja recomandare de inscriere in Lista Patrimoniului Mondial.Ministerul Culturii a trimis, pe 4 ianuarie 2017, la UNESCO dosarul "Peisajul Cultural Minier Rosia Montana", pentru inscrierea in Patrimoniul Mondial. Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru miercuri, 27 iunie, ora 12.00 , in vederea pregatirii obiectivelor Romaniei pentru Summitul NATO de la Bruxelles, informeaza Administratia Prezidentiala.