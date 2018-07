UNESCO: 11 situri incluse in lista Patrimoniului Mondial. Dezbaterile sunt inca in desfasurare, situatia Rosiei Montana, incerta

Ziare.

Anul acesta, 29 de situri sunt candidate pentru inscriere, printre acestea si localitatea Rosia Montana, cu un statut incert.Majoritatea siturilor sunt culturale - 21, cinci sunt naturale, iar trei dintre candidaturi sunt mixte.Discutiile propriu-zise privind candidaturile de anul acesta au inceput vineri si sunt in desfasurare, urmand sa se incheie cel mai probabil luni. Miza este una mare: inscrierea in lista Patrimoniului Mondial ofera acestor candidati o valoare "exceptionala", de natura sa atraga turisti si investitii financiare.De cealalta parte, presupune eforturi de a conserva aceste situri, ecosistemele lor si de a rezista actiunilor de urbanizare, in caz contrar riscand retragerea de pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.De vineri si pana la ora difuzarii acestei stiri, 11 situri au fost incluse in lista Patrimoniului Mondial UNESCO: zona arheologica Thimlich Ohinga din Kenya, vechiul oras Qalhat din Oman, oaza Al-Ahsa - peisaj cultural in evolutie din Arabia Saudita, ansamblul gotic victorian si art deco din Mumbai, India, peisajul arheologic Sassanid din provincia Fars, din Iran, siturile crestine secrete din regiunea Nagasaki, din Japonia, Sansa - manastirile budiste din Coreea de Sud, terenurile de vanatoare inuite Aasivissuit-Nipisat din Danemarca, complexul arheologic Hedeby si Danevirke din Germania, Ivrea - oras industrial din secolul al 20-lea, din Italia, si orasul califat Medina Azahara din Spania.Pana la debutul celei de-a 42-a sesiuni a Comitetului pentru Patrimoniul Mondial, 1.073 de situri erau inscrise pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, iar 54 erau incluse pe lista "in pericol".Situatia localitatii Rosia Montana, incertaIn ceea ce priveste Rosia Montana, al carei nume inca apare in lista candidatilor de anul acesta, situatia este incerta. Duminica dimineata, la debutul discutiilor, presedintele sedintei, avocata Haya Bint Rashed al-Khalifa din Bahrain, a anuntat ca dosarul pentru localitatea Rosia Montana va fi analizat la final, desi ocupa numarul 19 in lista celor 29 de candidaturi.Romania este reprezentata la Manama de Stefan Razvan Rab, secretar de stat din Ministerul Culturii, acesta avand mandatul de a prezenta pozitia de amanare a includerii Peisajului Cultural Minier de la Rosia Montana in lista Patrimoniului Mondial pana la finalizarea procesului de la Washington, respectiv litigiul cu compania Gabriel Resources.Ionel Palar, presedintele comisiei UNESCO din Parlamentul Romaniei, aflat si el la Manama, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX: "Daca se accepta amanarea, ar fi pentru prima data in istoria UNESCO cand o tara propusa pentru includere solicita acest lucru. Au avut suficient timp sa faca acest lucru pana, pentru a nu ajunge in aceasta situatie penibila, cu posibile urmari pentru viitor".Pe 7 iunie, ambasadorul Romaniei la UNESCO, Adrian Cioroianu, a declarat pentru MEDIAFAX ca Guvernul a cerut stoparea procedurii de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, o situatie calificata drept inedita, deoarece primise deja recomandare de inscriere in Lista Patrimoniului Mondial."Asta a fost instructiunea pe care am primit-o, de stopare a dosarului la nivelul la care se ajunsese. El primise deja recomandarea de inscriere in Patrimoniul Mondial, acum cateva saptamani, iar acest lucru urma sa se discute peste cateva saptamani in Bahrein, la o reuniune mai mare a Patrimoniului Mondial. Instructiunea pe care am primit-o de la Ministerul Culturii, prin intermediul Ministerului de Externe, a fost, pe de o parte, stoparea evaluarii la nivelul la care se ajunsese si, totodata, organizarea unei intalniri intre o delegatie din partea unor ministere de la Bucuresti si dna Rossler de la Patrimoniul Mondial. Intalnirea a avut loc chiar in aceste zile la Paris. Patrimoniul Mondial urmeaza sa dea raspuns in cateva zile, pentru ca e o situatie inedita, adica nu cred ca s-a mai intamplat", a declarat la momentul respectiv pentru MEDIAFAX Adrian Cioroianu.Ministrul Culturii, George Ivascu, a solicitat amanarea deciziei privind includerea Rosiei Montane in Patrimoniul UNESCO motivand ca trebuie protejate drepturile statului roman in litigiul cu compania Gabriel Resources si ca pierderile se pot ridica la 4,4 miliarde de dolari.Intr-o adresa transmisa MAE, pe 30 mai, ministrul Culturii, George Ivascu, mai mentiona ca inscrierea localitatii Rosia Montana in lista Patrimoniului Mondial UNESCO "trebuie sa se realizeze in conditiile in care acest sit sa nu fie grevat de vreun litigiu".De asemenea, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) a anuntat, joi, intr-un comunicat publicat pe site-ul institutiei, ca MCIN ramane responsabila "in problematica de securitate nationala cu privire la Rosia Montana si propune solutia rationala: amanarea cererii de includere a Peisajului Cultural Minier de la Rosia Montana in lista Patrimoniului Mondial Unesco, pana la finalizarea procesului de la Curtea de Arbitraj de la Washington"."Romania poate pierde suma de 4,37 miliarde de dolari, Guvernul Romaniei a solicitat amanarea analizarii dosarului depus la UNESCO pana la solutionarea litigiului de la Curtea de Arbitraj de la Washington, in vederea protejarii patrimoniului national si a intereselor financiare ale statului roman. Nu suntem dispusi sa platim din buzunarul cetateanului cele 4 miliarde de dolari care se pot pierde in urma litigiului mai sus mentionat", a spus ministrul Culturii, George Ivascu.Oficialul insista ca "Guvernul Romaniei nu solicita retragerea dosarului ci amanarea acestuia pana la solutionarea litigiului in dosarul de arbitraj nr. ARB/ 15/ 31 - Rosia Montana, pentru care in data de 22 februarie 2018, casa de avocatura care reprezinta statul roman a depus apararea la Curtea de Arbitraj de la Washington. Acest subiect trebuie scos din paradigma propagandistica si tratat de catre toti decidentii statului roman ca pe o prioritate de securitate nationala".Dosarul "Peisajul Cultural Minier Rosia Montana" a fost trimis de Ministerul Culturii la UNESCO, pentru inscrierea in Patrimoniul Mondial, pe 4 ianuarie 2017.In prezent, Romania are sase situri culturale si unul natural incluse in lista Patrimoniului Mondial UNESCO - Bisericile cu pictura exterioara din Moldova, Manastirea Horezu, Satele cu biserici fortificate din Transilvania, Cetatile dacice din Muntii Orastiei, Centrul istoric al Sighisoarei, Bisericile de lemn din Maramures si Delta Dunarii.