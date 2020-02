USR cere Guvernului infiintarea unui muzeu national la Rosia Montana

Ziare.

Conform unui comunicat de presa al USR transmis marti, la deschiderea noii sesiuni parlamentare, senatorul Mihai Gotiu l-a interpelat pe prim-ministrul Ludovic Orban, solicitandu-i indeplinirea unui set de masuri care sa garanteze includerea Rosiei Montane in lista patrimoniului UNESCO, cu ocazia reuniunii Comitetului Patrimoniului Mondial care va avea loc in aceasta vara."Notificarea, trimisa la sfarsitul saptamanii trecute, a fost un pas necesar si obligatoriu, dar chiar si cu raportul favorabil al ICOMOS (organismul de experti raportor UNESCO), decizia de includere in Lista Patrimoniului Mondial nu va veni de la sine. Urmeaza, pe plan extern, luni de eforturi diplomatice coerente si intense, contactarea si informarea membrilor Comitetului Patrimoniului Mondial, iar pe plan intern masuri si decizii fara echivoc, care sa sustina efortul diplomatic extern.Tinand cont de interesul extrem de ridicat al cetatenilor si de disponibilitatea mea, a colegilor din USR si a societatii civile de a se implica, in diferite moduri, in sustinerea acestui efort, va solicit sa realizati de urgenta un plan de actiuni - sa o denumim Foaie de Parcurs pentru Rosia Montana in UNESCO - pe care sa-l faceti public", se arata in interpelarea lui Mihai Gotiu.Printre masurile solicitate de USR se mai numara actiuni de promovare a Rosiei Montane la nivel diplomatic; un calendar de consultari si dezbateri publice reale pentru elaborarea unui nou plan urbanistic general al localitatii; valorificarea patrimoniului cultural mobil, rezultat in urma cercetarilor arheologice din cadrul Programului Alburnus Maior, de la inceputul anilor 2000.Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a semnat vinerea trecuta notificarea privind reluarea procedurii de inscriere in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a sitului Rosia Montana