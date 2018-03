USR si platforma lui Ciolos: Guvernul PSD amana nejustificat inscrierea Rosiei Montana in patrimoniul UNESCO

Dosarul Rosia Montana

Ministerul Culturii trebuia sa raspunda, pana in 28 februarie, la cateva intrebari tehnice pentru ca dosarul sa fie analizat la sedinta Comitetului Patrimoniului Mondial din luna iulie 2018, dar nu a facut-o, denunta semnatarii apelului public.Aceasta neonorare a responsabilitatii va duce la amanarea cu cel putin un an a deciziei de inscriere a Peisajului Cultural Minier Rosia Montana pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.Scrisoarea este semnata de Oana Bogdan, membru al Platformei Romania 100, fost secretar de stat in Ministerul Culturii, senatorul USR Vlad Alexandrescu, secretar al Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO, si Mihai Gotiu, senator USR.Reprezentantii celor doua organizatii arata in scrisoarea deschisa ca initiativa de a propune Rosia Montana pe lista Patrimoniului Mondial a venit in urma cererii a zeci de mii de oameni care si-au exprimat aceasta dorinta atat prin manifestatii de strada, cat si prin petitii, iar Romania a reusit pana in prezent sa raspunda profesionist si exemplar la toate termenele pe care le-a implicat aceasta procedura pana in prezent.Depunerea dosarului la inceputul anului 2017 in vederea includerii Peisajului Cultural Minier Rosia Montana pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a fost o consecinta fireasca a regimului de protectie de care situl se bucura inca din 1992, conform legislatiei nationale si a demersului deja declansat in 2011, cand situl a fost propus de Comisia Nationala a Monumentelor pentru a fi inclus in Lista indicativa UNESCO, amintesc semnatarii.In decembrie 2015, ministrul Culturii de atunci, Vlad Alexandrescu, a clasat peisajul minier pe lista monumentelor istorice categorie A. In luna februarie 2016, el a anuntat ca zona va fi inscrisa in lista indicativa a Romaniei pentru Patrimoniul Mondial UNESCO, lucru care s-a intamplat in octombrie 2016.Potrivit evaluarilor, Rosia Montana indeplineste cinci dintre criteriile stabilite de UNESCO pentru ca un sit sa poata fi inscris in Lista Patrimoniului Mondial.Incadrarea propusa in urma evaluarilor inscrie Rosia Montana in categoria peisaj cultural, care vizeaza recunoasterea interactiunii pozitive, generatoare de valoare, intre om si mediul sau natural.Ministerul Culturii a trimis, la UNESCO, pe 4 ianuarie 2017, dosarul "Peisajul Cultural Minier Rosia Montana" , pentru inscrierea in Patrimoniul Mondial.Depunerea a fost facuta cu asumarea ministrului Culturii, Corina Suteu, dupa informarea si consultarea prim-ministrului Dacian Ciolos si cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe.La inceputul lunii septembrie 2017, Guvernul PSD a pretins ca dosarul Rosia Montana a fost depus ilegal la UNESCO "Vreau sa va informez ca dosarul a fost depus ilegal, cum stiti cu totii. Deci nu a fost aprobat de premierul Ciolos, nici de Guvernul Romaniei, ci a fost trimis de catre unul dintre ministri. Deci din acest punct de vedere exista niste vicii de procedura", a spus ministrul de Externe Teodor Melescanu.Din Romania au fost inscrise pana acum pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO: Delta Dunarii, Manastirea Horezu, bisericile pictate din nordul Moldovei, bisericile de lemn din Maramures, cetatea Sighisoara, asezarile sasesti cu biserici fortificate din Transilvania si fortaretele dacice din Muntii Orastiei.In prezent, Romania este prezenta cu mai multe obiective in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO: Bisericile cu pictura exterioara din Moldova, Manastirea Horezu, Satele cu biserici fortificate din Transilvania, Cetatile dacice din Muntii Orastiei, Centrul istoric al Sighisoarei, Bisericile de lemn din Maramures, dar si Delta Dunarii.