Apel la Iohannis: Se apropie deadline-ul pentru inscrierea Rosiei Montana la UNESCO

"Consideram ca asumarea guvernamentala de a relua procedura de nominalizare a Rosiei Montane nu poate fi nici retrasa, nici schimbata, in contextul in care echipa PNL ce guverneaza in prezent Romania si cu care colaborati indeaproape vrea sa isi pastreze credibilitatea in fata cetatenilor romani.Dupa cum va este bine cunoscut, la reuniunea Comitetului UNESCO din iunie 2018, Guvernul PSD a solicitat retragerea candidaturii Rosiei Montane . Motivul invocat, spre marea mirare a delegatilor internationali, a fost litigiul economic dintre compania Gabriel Resources si statul roman.Atunci, Comitetul UNESCO a acordat un termen in care Romania poate reveni asupra deciziei de retragere a candidaturii, timp in care documentatia depusa si avizata de expertii UNESCO ar ramane valabila", se arata in scrisoarea transmisa miercuri.Potrivit documentului,, in caz contrar, dosarul nemaiputand fi inclus pe ordinea de zi a reuniunii Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO din aceasta vara."Depasirea acestui termen presupune expirarea raportului expertilor internationali care recomanda includerea Rosiei Montane in patrimoniul mondial, ceea ce ar insemna ca procesul de inscriere ar trebui reluat de la zero.Acest lucru ar duce catre un dezastru total pentru cladirile de patrimoniu de la Rosia Montana, care se distrug de la o zi la alta.In plus, ar rapi Rosiei Montane sansele de a se dezvolta prin valorificarea patrimoniului sau unic. Totodata, ar reprezenta un act de grava tradare a intereselor si drepturilor tuturor romanilor la o mostenire culturala vie, data fiind valoarea internationala a patrimoniului in discutie", se precizeaza in scrisoare.Semnatarii scrisorii atrag atentia ca, "in acest fel, Rosia Montana este condamnata, cu aportul guvernului PNL, la disparitie, prin degradare ireversibila, depopulare si privare de drepturi constitutionale"."In concluzie, domnule presedinte, nu avem de-a face cu argumente logice sau cu strategii de aparare in procesul amintit, ci doar cu o cinica fuga de responsabilitate a guvernantilor fata de viitorul acestei comunitati.In acest fel, Rosia Montana este condamnata, cu aportul guvernului PNL, la disparitie prin degradare ireversibila, depopulare si privare de drepturi constitutionale.Suntem convinsi ca nu acesta este viitorul pe care il vedeti pentru Rosia Montana si ca aveti puterea de a convinge actualul Guvern sa puna capat definitiv acestui razboi tacut declarat muntilor Apuseni. (...) Nu putem sa acceptam ca pentru trimiterea unei scrisori catre UNESCO acest Guvern nu-si poate asuma responsabilitatea.De data aceasta, ea nu este numai pentru programul sau de guvernare, ci este pentru viitorul unei comunitati si pentru drepturile constitutionale ale tuturor cetatenilor Romaniei", se mai arata in scrisoare.Documentul este semnat de Tudor Bradatan (Comunitatea Declic), Dan Mercea (Reteaua Mining Watch Romania) si Stefania Simion (Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu).