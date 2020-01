Proteste la sediile PNL: Rosia Montana este in mainile voastre, locul ei este in UNESCO!

Ziare.

Manifestatiile sunt programate sa inceapa la ora 09:00 si vor tine pana la ora 19:00, conform organiztorilor. Protestatarii vor sa puna presiune asupra Guvernului pentru a notifica UNESCO privind includerea Rosiei Montane pe agenda comitetului."Rosia Montana este in mainile voastre, locul ei este in Unesco!", se numeste evenimentul creat pe Facebook "Incepand cu ora 9:00, vom fi prezenti in fata sediilor PNL din toata tara.Vom afisa bannere cu 'Rosia Montana in UNESCO' si le vom cere sa trimita de urgenta notificarea.Domnule ministru Bogdan Gheorghiu, vineri, ora 19:00,Daca acest moment este ratat, intreaga procedura trebuie reluata de la zero. Toate acestea se intampla in timp ce Rosia Montana e propusa, la recomandarea expertilor, pentru a fi inclusa direct in Lista Patrimoniului Mondial in Pericol. Acest lucru ar aduce asistenta si eventuale fonduri pentru conservarea si punerea in siguranta a cladirilor monument istoric chiar de la UNESCO.Asteptam un raspuns clar si ferm", scriu organizatorii.De asemenea, acestia au publicat si un mesaj adresat premierului Ludovic Orban si mai multor ministri."Domnule prim-ministru Ludovic Orban,Domnilor ministrii Bogdan Gheorghiu, Catalin Predoiu, Florin Citu, Virgil Popescu, Bogdan Aurescu,V-ati asumat prin programul de guvernare, la punctul 10: 'reluarea procesului de includere a Rosiei Montana in patrimoniul UNESCO'.Aveti in acest moment un rol-cheie in procedura de includere a Rosiei Montane in UNESCO. De decizia dvs. depinde soarta unei comunitati si a unui patrimoniu exceptional, fara seaman in lume.Va cerem, domnule prim-ministru Ludovic Orban, sa va asumati reluarea procedurilor de inscriere a Rosiei Montane in UNESCO si sa trimiteti de urgenta notificarea la UNESCO!", se arata in mesaj.A.D.