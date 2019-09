Premiera: Candidatura Rovanei Plumb a fost respinsa de Comisia Juridica. Ursula von der Leyen ar trebui sa propuna pe altcineva

Si @EP_Legal commission Juri) maintient son vote negatif sur la commissaire roumaine Plumb, son audition ne peut avoir lieu, car l'avis favorable de Juri est une pre-condition a l'audition d'un candidat commissaire - Jurek Kuczkiewicz (@jujikucz) September 26, 2019

Vot covarsitor impotriva Rovanei Plumb

Problema de integritate a Rovanei Plumb

Comisia Juridica a decis, cu 20 de voturi pro si doua abtineri, sa scrie o scrisoare Ursulei von der Leyen, in care sa o anunte ca a fost respinsa candidatura Rovanei Plumb."Cea mai noua informatie in cazul Rovanei Plumb: Va fi trimisa din partea Comisiei Juridice a Parlamentului European o scrisoare Comisiei Europene prin care va fi informata ca exista un conflict de interese cu privire la imprumutul de 800.000 de lei al Rovanei Plumb de la doamna Elena Loghin.Din acest motiv doamna Rovana Plumb nu isi poate asuma functia de comisar european", a scris Siegfried Muresan, joi, pe Facebook.: Comisia JURI a decis sa respinga si candidatura lui Laszlo Trocsanyi, comisarul propus de Ungaria, tot din motive de integritate. In cazul sau au existat 9 voturi pentru, 11 impotriva si doua abtineri. Laszlo Trocsanyi a detinut anterior functia de ministru al Justitiei din Ungaria.Votul pentru blocarea candidaturii Rovanei Plumb a avut urmatorul rezultat: In favoarea ei au votat 6 europarlamentari, iar impotriva - 15. Au fost si doua abtineri.Cand a venit vestea de la Comisia JURI, era in plina desfasurare un briefing tehnic la Bruxelles, privind audierile de comisari. Intrebati de jurnalisti ce se va intampla in continuare, oficialii europeni au opinat ca presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen, ar trebui sa "puna alt nume pe masa".Nu s-a mai intamplat in trecut un asemenea caz, au adaugat acestia, e prima data cand Comisia JURI are un asemenea rol, asa ca procedura de urmat trebuie anuntata.", a precizat Siegfried Muresan.Acelasi Sigfried Muresan a declarat, la B1TV, ca "" comisiei JURI, ci a fost doar o evaluare a comisiei."Dupa acest vot, comisia a deliberat si a decis ce urmeaza. Ar fi putut sa ii mai ceara explicatii suplimentare, sa o cheme la a doua audiere, dar parlamentarii juristi au spus ca nu mai e nevoie, nu credem ca ne poate convinge, de aceea, s-a recurs la sanctiunea cea mai dura.Comisia Juridica va informa conducerea PE, iar presedintele PE va trimite o scrisoare oficiala presedintelui CE, in care va scrie ca Rovana Plumb nu isi poate asuma functia de comisar european", a precizat europarlamentarul PNL.Reamintim ca premierul roman a fost atentionat chiar de presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sa nu o nominalizeze pe Rovana Plumb, dar Viorica Dancila s-a incapatanat sa mentina propunerea controversata.Mai mult, Viorica Dancila nici nu este in tara zilele acestea, ci intr-o vizita mai degraba privata in Statele Unite.Inainte de a fi audiati de comisiile specializate pe domenii, comisarii propusi in noua CE trebuie sa treaca de filtrul Comisiei Juridice, care face un control de integritate, verificand inclusiv declaratiile de avere ale fiecaruia.In cazul Rovanei Plumb, aceasta declaratie a ridicat probleme. Mai exact, potrivit declaratiei de avere depuse in data de 25 iunie 2019 la Camera Deputatilor, Rovana Plumb ar avea un imprumut la BRD facut in anul 2007, in valoare de 800.000 de euro, cu scandenta in 2030. De asemenea, Plumb mai are un imprumut facut in acest an, in valoare de 800.000 lei, cu scadenta in 2021.La categoria "plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate" apare suma de 800.000 lei, suma platita conform Legii 334/2006. Beneficiarul a fost "mandatar financiar PSD pentru campania europarlamentare 2019", potrivit declaratiei de avere care apare pe site-ul Camerei Deputatilor.