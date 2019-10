Exclusiv Membru in Comisia JURI: Candidatii nu au fost tratati egal. Plumb nu a convins, dar raman dubii serioase si in privinta lui Goulard sau Borrell

JURI a avizat negativ doi comisari desemnati. Printre ei, Rovana Plumb, care a sustinut ca si-a rezolvat conflictul de interese. De ce nu v-a convins? A spus ca si-a achitat datoria.

A luat JURI o decizie politica? Asta a fost replica guvernului roman.

Doamna Rovana Plumb nu a trecut asadar testul de integritate, aici ar intra conflictul de interese. Nu poate fi comisar, a recomandat JURI. Dar e conflictul de interese compatibil cu functia de europarlamentar?

Candidatii Ungariei si Romaniei nu au fost singurii considerati vulnerabili. Cum vi se pare echipa de comisari propusa de Ursula von der Leyen?

Sunt mai multe motive care explica invalidarea candidaturii doamnei Plumb de catre Comisia Juridica.Principalul motiv tine de insuficienta procesului: Comisia JURI nu dispune decat de doua saptamani si de niciun mijloc de investigare pentru a face propria ancheta.In aceste circumstante, audierea doamnei Plumb in privinta datoriilor pe care le are nu a putut sa aiba loc decat in ziua in care a fost luata si decizia finala a JURI.Ea nu a aratat ca ar fi in masura sa isi rezolve datoria si atunci decizia a fost luata in consecinta.De altminteri, erau imposibil de verificat conditiile in care ea a obtinut acest aranjament cu creditoarea sa - valoarea bunurilor imobiliare cedate, conditiile acestei cedari etc.Informatiile furnizate de doamna Plumb in ceea ce priveste rambursarea tardiva nu ne permit sa eliminam posibilitatea unui conflict de interese. Crearea unei autoritati independente de control, care sa aiba timpul si mijloacele pentru a controla conflictul de interese al candidatilor comisari, ar putea sa ne ajute sa eliminam incertitudinile, pe viitor.Din punctul meu de vedere, doamna Plumb nu prezinta in mod obiectiv garantia ca putem elimina un conflict de interese.Totusi, inegalitatea de tratament intre candidatii comisar arata ca procesul este si politizat. Din acest punct de vedere, alti candidati, care vin din zone grele ale Europei de Vest, ca Josep Borrell sau Goulard, ar fi trebuit sa fie tratati in mod egal.Integritatea functionarilor publici europeni ar trebui sa faca obiectul unui control riguros si impartial si trebuie sa fie aplicate standarde mai exigente deputatilor europeni, chiar daca acestia nu au atata putere ca in cazul comisarilor.Ma bucur ca am luat in serios acest lucru de data asta si am aratat si faliile mai generale de control al integritatii din interiorul UE.In acelasi fel, austriacul Johannes Hahn avea niste actiuni problematice de mai multa vreme si, gratie mobilizarii Comisiei JURI, a fost constrans sa le vanda. Vrem sa deschidem o dezbatere asupra crearii unei autoritati de control independenta si riguroasa.Asa cum v-am spus, insuficienta procesului si politizarea lui au atras dupa sine un tratament inegal pentru candidati-comisar diferiti. Asta e inacceptabil. Aceasta Comisie nu prezinta garantiile de integritate pe care cetatenii au dreptul sa le primeasca.Totodata, serioase dubii raman in privinta independentei unor comisari pentru portofolii majore, ca Goulard sau Borrell.