"Prima reactie a Rovanei Plumb dupa ce a fost respinsa definitiv de Comisia JURI: E o decizie eminamente politica"

Intr-o declaratie remisa luni, Plumb acuza o decizie "profund incorecta" si "eminamente politica". Aceasta sustine ca hotararea este incorecta, in conditiile in care ea si-a achitat imprumutul de 800.000 de lei si astfel a "stins definitiv" conflictul de interese.Este incorecta pentru ca potentialul conflict de interese, avut in vedere de Comisie in prima faza a evaluarilor, a fost stins definitiv, prin angajamentul meu de a achita creditul conform scrisorii anexate.Comisia a fost informata cu privire la acest aspect, ca urmare a scrisorii trimise de mine catre Presedinta Comisiei JURI, coordonatorilor fiecarui grup politic din Comisia JURI si tuturor membrilor acestei Comisii", se arata in document.Totodata, Rovana Plumb mentioneaza ca stingerea conflictului de interese a fost o actiune proactiva."Am considerat necesar sa intervin pentru a elimina orice dubiu din partea Comisiei JURI, chiar daca aceasta nu a facut recomandari, asa cum ii cerea Regulamentul si chiar daca posibilul conflict de interese era, in esenta, o finantare in acord cu legislatia electorala din Romania", mai sustine ea.In acelasi timp, aceasta spune ca decizia comisiei JURI nu a respectat Regulamentul de Procedura, pentru ca nu i-au fost facute recomandari care sa o ajute sa rezolve eventualele neclaritati."Decizia Comisiei JURI se situeaza si in afara Regulamentului de Procedura deoarece conform articolului 2, paragraf c), Comisia Juridica ar fi trebuit sa ofere o serie de recomandari care sa ajute candidatul sa rezolve eventualele neclaritati.Recomandarile pot merge pana la a i se indica respectivului candidat sa renunte la bunurile sau actiunile care ar crea posibile conflicte de interese sau sa gaseasca solutii financiare pentru a stinge un posibil conflict - asa cum a procedat in cazul altor comisari desemnati de catre guvernele lor din Austria si Spania. In ultima instanta, Comisia JURI poate sa sugereze chiar schimbarea portofoliului. Niciunul dintre acesti pasi nu a fost respectat.In aceste conditii, este evident ca decizia Comisiei JURI a fost una politica. Majoritatea Comisiei a urmarit doar sa incrimineze si sa discrimineze, nu sa sprijine procesul de audiere si sa ofere solutii, asa cum ii cerea Regulamentul. Este acum clar ca interesul Comisiei nu a fost sa clarifice, ci sa blocheze candidatura Romaniei.Le voi prezenta aceasta situatie Presedintelui Parlamentului European si Presedintei desemnate a Comisiei Europene", se mai arata in declaratie.In plus, Rovana Plumb da vina pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca a chemat-o la consultari pe Viorica Dancila, pe aceasta tema, chiar inainte de decizia Comisiei."Trebuie spus ca atitudinea incorecta a Comisiei JURI a fost incurajata de opozitia din Romania, in frunte cu Presedintele Iohannis, care anunta cu o ora inaintea deciziei ca doreste consultari pe tema nominalizarii unui nou comisar european.De asemenea, trebuie mentionat lobby-ul negativ agresiv exercitat de liderul Grupului Europarlamentar Renew Europe, Dacian Ciolos, impotriva Romaniei. Presedinta Comisiei JURI, membra a Grupului Renew Europe, s-a conformat pur si simplu unei linii politice ostile candidaturii romanesti pentru functia de comisar european.De asemenea, un rol important l-a avut si europarlamentarul Siegfried Muresan caruia i s-a propus, ca si altora, functia de comisar european, in cazul respingerii candidaturii mele.Din pacate, se dovedeste, din nou, ca fortele politice de dreapta actioneaza chiar si impotriva Romaniei pentru a-si satisface interesele politice si electorale", conchide documentul.Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a anuntat, luni, ca decizia finala a Comisiei JURI este ca Rovana Plumb si Laszlo Trocsanyi nu pot fi comisari europeni Decizia JURI vine dupa ce chiar azi Rovana Plumb le-a transmis membrilor Comisiei ca si-a achitat imprumutul de 800.000 de lei dand la schimb doua apartamente. Rovana Plumb a primit un vot negativ, joia trecuta, in Comisia JURI pentru functia de comisar european. De asemenea, Laszlo Trocsanyi, candidatul Ungariei pentru functia de comisar european pentru extindere si politica de vecinatate, a picat la vot in Comisia pentru Afaceri Juridice.Plumb trebuia sa fie audiata in comisiile transport si mediu pe data de 2 octombrie , ca parte a procedurii de desemnare in pozitia de comisar european.