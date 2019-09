"Rovana Plumb anunta ca a achitat datoria de 800.000 de lei. A dat la schimb doua apartamente"

Ziare.

"Avand in vedere acest lucru, si pentru a debloca aceasta situatie, am facut pasi pe care sunt convinsa ca JURI le va considera o solutie adecvata. Astfel, am oferit creditorului rambursarii (persoana fizica) doua apartamente pe care le detin in Romania, care sunt deja in declaratia financiara, si aceasta a acceptat ca o plata integrala imediata a datoriei mele.In consecinta, datoria care a generat ingrijorarile dumneavoastra nu mai exista. Cat de curand posibil, pana pe 23 octombrie 2019 cand Parlamentul European va vota noua Comisie, solutiile mentionare mai sus vor fi puse in aplicare", se arata in scrisoarea transmisa de Rovana plumb catre Comisia JURI.Redam textul integral al scrisorii trimise de catre Rovana Plumb, catre Comisia JURI a Parlamentului European:"Am luat la cunostinta schimbul de scrisori intre dumneavoastra si presedintele David Sassoli, dupa examinarea declaratiei mele financiare de interese in Comisia pentru Afaceri Juridice pe care o conduceti. Inteleg legitimitatea ingrijorarilor dumneavoastra asupra unui posibil conflict de interese, dar permiteti-mi sa exprim din nou buna mea credinta in perspectiva ingrijorarilor dumneavoastra.Cu toate acestea, regret ca, potrivit intelegerii unora dintre membri JURI, Comisia a concluzionat ca nicio solutie nu ar putea rezolva posibilul viitoar conflict de interese, Comisia l-a identificat si astfel nepotrivirea mea si inabilitatea mea de a exercita functia desemneata de presedintele ales al Comisiei Europene, cat si alte functii similiare, fiind definitiva si complet decise.Credeam ca raspunsurile mele la intrebarile cu privire la felul in care vad sa sting datoria au fost suficiente sa inlature ingrijorarile membrilor. Daca mi s-ar fi spus ca acelea nu sunt solutii adecvate pentru a inlatura conflictul de interese, atunci as fi propus alte mijloace de a rezolva problema, pe care doar eu le-as fi putut oferi si pune in aplicare.Avand in vedere aceste lucruri, si pentru a debloca situatia, am facut cativa pasi pe care sunt increzatoare ca JURI ii va gasi ca fiind o solutie adecvata. Astfel, am oferit creditorului (persoana fizica) rambursarea a doua apartamente pe care le detin in Romania, care deja sunt mentionate in declaratia financiara si aceasta a acceptat imediat, ca plata completa si finala a datoriei mele.. Solutiile mentionate mai sus vor fi puse in aplicare cat mai curand, pana pe 23 octombrie 2019, cand Parlamentul European va vota Comisia.In speranta ca acest aranjament va va oferi ca presedinte al Comisiei un teren propice pentru inlaturarea ingrijorarilor si pentru a formula o opinie pozitiva asupra subiectului, raman la dispozitia dvs, totala de a aduce clarificari mai departe. Va rog sa acceptati consideratia mea, Rovana Plumb, comisar european desemnat pentru Transporturi", se arata in scrisoarea Rovanei Plumb, catre Comisia JURI.Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European are, luni, o sedinta extraordinara pentru a lua o decizie in ceea ce priveste conflict de interese , in cazul Rovanei Plumb. Forul legislativ a dat vot de respingere pentru aceasta in pozitia de comisar european pe transporturi.Comisia JURI va evalua conflictul de interese real sau potential si al candidatului Ungariei pentru functia de comisar european, Laszlo Trocsanyi. Sedinta Comisiei urmeaza sa aiba loc, luni, in intervalul orar 11:30 - 12:30, ora Romaniei. Rovana Plumb a primit un vot negativ , joi, in Comisia JURI pentru functia de comisar european. De asemenea, Laszlo Trocsanyi, candidatul Ungariei pentru functia de comisar european pentru extindere si politica de vecinatate, a picat la vot in Comisia pentru Afaceri Juridice.Presedintele Parlamentului European David Sassoli a transmis, intr-o scrisoare, Comisiei JURI ca procedura pentru comisarul nominalizat Rovana Plumb este suspendata. El a mai cerut forului legislativ european sa precizeze ce masuri exacte recomanda in aceasta etapa.Plumb trebuia sa fie audiata in comisiile transport si mediu pe data de 2 octombrie, ca parte a procedurii de desemnare in pozitia de comisar european.