Rovana Plumb da socoteala, azi, in Comisia JURI, pentru neclaritatile din declaratia de avere

UPDATE:

Ziare.

com

Audierea extraordinara incepe la 11:00 (ora locala), potrivit europarlamentarului PNL Siegfried Muresan (PPE)."Astazi la ora 11:00 Rovana Plumb trebuie sa dea socoteala in Comisia Juridica a Parlamentului European privind neclaritatile din declaratia sa de avere.Este o audiere de care am fi putut fi scutiti, daca am fi avut un prim ministru care sa prezinte in numele Romaniei un candidat sau o candidata competenta, credibila si cinstita", a scris, joi dimineta, Siegfried Muresan pe contul sau de Facebook.Activitatile ordinare ale Comisiei pentru transport si turism (TRAN) din Parlamentul European sunt anulate pe 2 si 3 octombrie, potrivit programului comisiei.Pe 2 octombrie urma sa fie audiata Rovana Plumb in aceasta comisie.Potrivit oficialilor europeni, sunt anulate activitatile ordinare ale Comisiei TRAN, nu audierea in sine, insa ramane de vazut ce decizie se va lua dupa audierea extraordinara din Comisia JURI de azi.Tot Muresan a anuntat, miercuri, ca Rovana Plumb va fi audiata de urgenta in Comisia JURI "Rovana Plumb NU a obtinut unda verde a Comisiei Juridice a Parlamentului European privind conditiile pentru a deveni comisar european.Comisia Juridica a Parlamentului European a decis acum sa o invite maine pe Rovana Plumb la o audiere exceptionala, ca urmare a informatiilor contradictorii din declaratiile de avere ale domniei sale.Doar dupa aceea Comisia Juridica a Parlamentului European va da un verdict final", preciza miercuri europarlamentarul.Membrii Comisiei JURI sunt cei care trebuie sa examineze declaratiile de avere ale comisarilor propusi. Astfel, in ce priveste propunerea Romaniei, au intrebari referitoare la cateva tranzactii financiare, care ar putea reprezenta un potential conflict de interese, relata Politico chiar azi.Eurodeputatul francez Marie Toussaint, membru al comisiei JURI, a spus ca unii comisari desemnati au dat declaratii de avere "care nu corespundeau cu declaratiile prezentate anterior" si, prin urmare, li s-au cerut explicatii in acest sens. In cazul Rovanei Plumb, a spus Toussaint , este "o diferenta semnificativa intre declaratia de avere depusa in Romania si cea depusa la Bruxelles"."Doamna Plumb a raspuns in scris solicitarilor Comisiei Juridice, insa informatiile transmise nu au convins. De aceea, Comisia Juridica a trecut la urmatorul pas si a invitat-o pe doamna Plumb maine la o audiere extraordinara", a mai scris Muresan.A.D.