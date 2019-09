Rovana Plumb nu trece primul test pentru a deveni comisar european. Comisia JURI o cheama la o audiere de urgenta

Audierea de maine este un test crucial

Muresan noteaza, pe contul sau de Facebook, ca Rovana Plumb este chemata joi, 26 septembrie, la o audiere exceptionala, din cauza "informatiilor contradictorii din declaratiile de avere".Surse europene au declarat pentruca si candidatul Ungariei la pozitia de comisar european, Laszlo Trocsanyi (PPE), a fost chemat la audieri tot maine, in aceeasi comisie."Rovana Plumb NU a obtinut unda verde a Comisiei Juridice a Parlamentului European privind conditiile pentru a deveni comisar european.Doar dupa aceea Comisia Juridica a Parlamentului European va da un verdict final", precizeaza europarlamentarul PNL (PPE) pe reteaua sociala."In acest moment, Rovana Plumb face Romania de ras la nivel european", a mai comentat Muresan.Membrii Comisiei JURI sunt cei care trebuie sa examineze declaratiile de avere ale comisarilor propusi. Astfel, in ce priveste propunerea Romaniei, au intrebari referitoare la cateva tranzactii financiare, care ar putea reprezenta un potential conflict de interese, relata Politico chiar azi.Eurodeputatul francez Marie Toussaint, membru al comisiei JURI, a spus ca unii comisari desemnati au dat declaratii de avere "care nu corespundeau cu declaratiile prezentate anterior" si, prin urmare, li s-au cerut explicatii in acest sens.In cazul Rovanei Plumb, a spus Toussaint, este "o diferenta semnificativa intre declaratia de avere depusa in Romania si cea depusa la Bruxelles"."Doamna Plumb a raspuns in scris solicitarilor Comisiei Juridice, insa informatiile transmise nu au convins. De aceea, Comisia Juridica a trecut la urmatorul pas si a invitat-o pe doamna Plumb maine la o audiere extraordinara", a mai scris Muresan.Audierile comisarilor propusi sunt programate sa aiba loc in perioada 30 septembrie - 8 octombrie, noua CE urmand sa fie investita la 1 noiembrie. Audierea Rovanei Plumb in comisia responsabila cu domeniul Transporturi urma sa aiba loc miercuri, 2 octombrie, in PE."Fara avizul Comisiei Juridice nu va exista comisarul Rovana Plumb. Avizul Comisiei Juridice constituie o conditie prealabila indispensabila pentru organizarea audierii de catre comisia competenta", a explicat Siegfried Muresan pentruIntr-o noua postare pe Facebook, Siegfried Muresan a explicat, pe larg, ce urmeaza:"In cazul in care Comisia constata existenta unui conflict de interese pe baza declaratiei de interese financiare sau in urma primirii informatiilor suplimentare din partea doamnei Plumb, Comisia poate recomanda pentru solutionarea conflictului de interese, renuntarea la interesele financiare in cauza sau modificari ale portofoliului comisarului desemnat de catre Presedintele Comisiei;in cazuri mai grave, daca nu se gaseste o solutie la conflictul de interese, comisia poate concluziona ca comisarul desemnat nu isi poate exercita functiile in conformitate cu tratatul si cu Codul de conduita;ulterior, presedintele Parlamentului European il intreaba pe presedintele Comisiei ce alte masuri intentioneaza sa adopte", a explicat europarlamentarul.