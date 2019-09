USR cere de urgenta audierea Rovanei Plumb in Parlament: Poate PSD nu ne face iar de rasul continentului

Ziare.

Asta, in conditiile in care presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat, pe 10 septembrie, propunerile pentru echipa de comisari din noul executiv european Astfel, Bulai sustine ca fara informare si fara audierea in Parlament a Rovanei Plumb nominalizarea acesteia este nelegala."Abia vineri (vinerea trecuta) a trimis Viorica Dancila la Parlament informarea privind nominalizarea Rovanei Plumb in Comisia Europeana. Si abia dupa ce toata presa a scris ca, fara informare, propunerea e nelegala.Astazi, in Comisia de Afaceri Europene, am cerut conducerii comisiei sa faca toate demersurile necesare pentru respectarea legii", a scris Iulian Bulai pe contul sau de Facebook.El ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sa programeze de urgenta audierea Rovanei Plumb in comisiile de afaceri europene ale Parlamentului." (...) nu de alta, dar miercurea viitoare ea va fi audiata in Parlamentul European si poate PSD nu ne face iar de rasul continentului.Mai mult decat a facut-o deja, propunandu-i Ursulei von der Leyen o incompetenta de partid cu grave probleme de coruptie.USR va face si o solicitare oficiala in Biroul Permanent pentru organizarea imediata a audierii", a adaugat deputatul USR.El mai sustine ca intr-o democratie functionala, "Rovana Plumb n-ar fi ajuns niciodata sa fie propusa drept comisar european"."In Romania, ea a fost bagata pe usa din dos, cu PSD incercand s-o apere de confruntarea cu parlamentarii din opozitie.USR nu va accepta asta, la fel cum se opune prin toate mijloacele legale si parlamentare numirii Rovanei Plumb ca reprezentant al Romaniei", se mai arata in postare.Rovana Plumb, propusa comisar european pentru Transporturi, careia, ca si altor nominalizati pentru noua Comisie europeana, Comisia juridica din PE i-a cerut explicatii suplimentare privind declaratia de avere, va fi audiata in 2 octombrie la ora 10:00 in comisia de specialitate a Parlamentului European