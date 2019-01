Interimara Rovana Plumb trimite Corpul de Control in Portul Constanta

Ziare.

com

"In cadrul actiunii de control vor fi verificate aspectele referitoare la respectarea si implementarea dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare precum si alte aspecte ce tin de activitatea companiei", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Dupa finalizarea controlului, concluziile vor fi prezentate conducerii Ministerului Transporturilor.Amintim ca premierul Viorica Dancila a trimis, luni, Corpul de Control la Compania Nationala de Transporturi Aeriene - TAROM, pentru a face verificari in ceea ce priveste respectarea dispozitiilor legale privind organizarea si functionarea companiei, regulile care guverneaza sistemul de administrare si control, precum si circumstantele in care doua aeronave Airbus A310 au fost instrainate in anul 2018.Rovana Plumb este ministru interimar al Transporturilor din data de 7 ianuarie, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa il numeasca pe Mircea Draghici in aceasta functie.A.G.