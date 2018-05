Rovana Plumb arunca pisica: Privatii sunt de vina ca Romania nu foloseste banii UE pentru autostrazi

Plumb arunca pisica in curtea privatilor

Ministrul le-a si precizat: intarzieri intre 12 si 84 de luni in executia lucrarilor si nepredarea lucrarilor executate, pentru ca antreprenorii nu au facut cereri de plata.O intalnire a ministrilor Transporturilor si Fondurilor Europene cu reprezentanti ai celor mai importante firme de constructie de infrastructura rutiera si feroviara a avut loc, marti, la Ministerul Transporturilor, dupa ce comisarul european Corina Cretu le-a transmis celor doi ministri o scrisoare in care se declara "extrem de ingrijorata" cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de Fondul de coeziune si de Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER) in Romania.Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, antreprenorii au prezentat stadiul de executie a lucrarilor de pe santiere si problemele administrative care ar fi dus la intarzieri in realizarea proiectelor, precum obtinerea greoaie a autorizatiilor de construire, intarzierea exproprierilor si birocratia excesiva.Ministrul Lucian Sova le-a spus antreprenorilor ca este ingrijorat ca pe santiere nu se vad progresele asumate, precizand ca de la inceputul anului pana acum au fost introduse in Guvern mai multe acte normative care au asigurat front de lucru constructorilor pe santiere."Nu am inregistrat progresele pe care mi le-as fi dorit in sensul realizarii obiectivelor de o maniera mai eficienta. Santierele nu functioneaza astazi la parametrii pe care ni i-am propus impreuna. Am toata determinarea sa monitorizez, sa contribui la rezolvarea oricaror probleme administrative.Orice solicitare administrativa aveti, nu ezitati sa o adresati Ministerului Transporturilor. In masura in care competentele imi permit, voi interveni alaturi de managementul CNAIR si CFR S.A. in rezolvarea problemelor administrative in cel mai scurt timp cu putinta. Sustin atat eforturile antreprenorilor, cat pe cele ale beneficiarilor in atingerea obiectivelor propuse in contracte pentru realizarea proiectelor de dezvoltare si reabilitare a infrastructurii rutiere si feroviare, insa cer mai multa implicare din partea antreprenorilor", a spus ministrul Lucian Sova.La randul sau, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a precizat ca Romania are fonduri europene consistente pentru infrastructura de transport (6,6 miliarde euro), dar absorbtia banilor europeni se face cu ajutorul antreprenorilor, care trebuie sa implementeze proiectele.Rovana Plumb a declarat ca sunt doua probleme majore - intarzieri intre 12 si 84 de luni in executia lucrarilor si nepredarea lucrarilor executate, pentru ca antreprenorii nu au facut cereri de plata."Avem 15 proiecte fazate, in valoare de un miliard de euro, care sunt contracte deja incheiate si pentru care nu primim facturi de la constructori. Sunt intarzieri in ceea ce priveste cererile de plata. Sunt toate sumele asigurate, dar asteapta situatiile de lucrari pentru rambursare. Ma ingrijoreaza ca nu putem sa avansam", a spus Rovana Plumb.La randul lor, antreprenorii au semnalat si lipsa acuta a fortei de munca, iar Lucian Sova a sustinut ca se lucreaza la un mecanism legal care sa rezolve aceasta problema."Ministrul Transporturilor a concluzionat ca realizarea proiectelor de infrastructura de transport este o responsabilitate a administratiei in parteneriat cu firmele de constructii care trebuie sa dea dovada, la randul lor, de seriozitate", adauga Ministerul Transporturilor.PNL a prezentat, luni, o scrisoare a comisarului european Corina Cretu catre Guvern in care aceasta se declara "extrem de ingrijorata" cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de Fondul de coeziune si de Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER) in Romania.Iata ce a semnalat Corina Cretu in scrisoarea sa referitoare la situatia dezastruoasa din Transporturi , dar si cum ii raspunde ministrul Sova, care ii spune ca a gresit destinatarul