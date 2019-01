Rovana Plumb o contrazice pe Corina Cretu si ii cere explicatii

Ziare.

"Aveti mai jos situatia implementarii programului destinat combaterii somajului in randul tinerilor intre intre 18 si 25 de ani, din toate statele Uniunii Europene, tabel ce poate fi consultat pe site-ul Comisiei Europene. Sumele destinate acestui program lansat in 2015 puteau fi accesate pana in 30 iunie 2018. Va doresc tuturor o zi buna", a scris Corina Cretu, miercuri, pe Facebook.Banii nu s-au pierdut, a replicat Rovana Plumb, la Antena 3, referindu-se la cele 22 de milioane de euro. Ministrul spune ca exista un disponibil de 106 milioane de euro, de care pot beneficia 200.000 de tineri, si care pot fi cheltuiti pana in 2023."Regulamentele s-au schimbat la nivelul UE, nu s-au pierdut banii, pot fi accesati pana in 2023".Plumb a adaugat ca prefera sa nu raspunda acuzatiilor Corinei Cretu decat punctand anumite lucruri, cum este pierderea sumelor. Pe de alta parte, oficialul european va trebui sa isi explice abordarea."Doamna comisar Cretu ar trebui sa explice de ce exista o asemena abordare, pentru ca si ieri in conferinta am recunoscut tot ceea ce inseamna sprijin din partea Comisiei Europene. Dar absorbtia banilor europeni se face de catre beneficiar, pentru ca ei, beneficiarii, implementeaza proiecte. Rolul nostru este sa ne asiguram ca aceasta cheltuire a banilor se face intr-un mod transparent, cu un control riguros".