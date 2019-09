Controversele Rovanei Plumb, viitor comisar european: De la Adrian Nastase, la Viorica Dancila, via dosarul Belina

HG-ul pentru Dragnea, facut in 17 ore

Multumirile

Nicolicea: Bratul Pavel s-a colmatat

Shhaideh, judecata

Cine este Rovana Plumb

Adrian Nastae, primul mentor

Promovata iar in Guvern de Ponta

Sef interimar la PSD

Laudata de Dragnea

Masina inmatriculata in Bulgaria?

Ziare.

com

Numele Rovanei Plumb apare pe lista completa a comisarilor europeni acceptati de Ursula von der Leyen. Pe aceasta lista apar doar numele viitorilor comisari, fara a fi mentionate si portofoliile.Rovana Plumb a fost promovata in politica mare de Adrian Nastase si a avut o relatie buna cu toti sefii PSD. In 2012, Victor Ponta a chemat-o de la Bruxelles pentru a o numi in Guvern.Ea s-a bucurat si de increderea lui Liviu Dragnea, care a promovat-o in diverse functii de partid sau de stat. Aprecierea fostului lider PSD i-a adus primul loc pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare.In prezent, ea este una din prietenele apropiate ale Vioricai Dancila, cele doua au fost colege timp de mai multi ani in Parlamentul European si au ocupat functii de conducere in Organizatia pentru Femei a PSD.Ancheta DNA in cazul Belina - Sevil Shhaideh a dezvaluit ca aceasta ar fi pus umarul la formalitatile birocratice, prin care insula Belina a ajuns in administrarea firmei Tel Drum si in folosinta efectiva a lui Liviu Dragnea. Era unul dintre locurile preferate de pescuit ale fostului lider PSD, inainte sa ajunga dupa gratii.Concret, procurorii DNA acuzau ca Rovana Plumb, in calitate de ministru al Mediului si Schimbarilor Climatice, cu intentie ar fi ajutat-o pe Sevil Shhaideh cu initierea si promovarea unei hotarari de guvern (HG).Respectiv a initiat si promovat HG 858/2013 in decurs de 17 ore, in perioada 5 noiembrie 2013 - 6 noiembrie 2013, "".", acuza DNA.Ancheta procurorilor anticoruptie a fost blocata de votul deputatilor PSD si ALDE, pe 17 iulie 2017. Votul a fost secret, exprimat prin bile. Au fost 284 de parlamentari prezenti, inregistrandu-se 283 de voturi valabil exprimate, din care 184 "impotriva" si 99 "pentru"."Vreau sa multumesc tuturor colegelor si colegilor, deputati in Parlamentul Romaniei, pentru faptul ca au aparat prin vot principiile fundamentale ale statului de drept si ma refer la separatia puterilor, intelegand ca oportunitatea unei hotarari de guvern care are toate avizele de legalitate nu poate face obiectul unei anchete penale", spunea Plumb, la finalul sedintei din Plen.Deputatul PSD Eugen Nicolicea, presedintele comisiei juridice a Camerei Deputatilor, sustinea, la Parlament, ca acuzatiile care li se aduc lui Sevil Shhaideh si Rovanei Plumb nu sunt sustinute legal deoarece, pe de o parte, bratul Pavel nu mai exista pentru ca s-a colmatat si, prin urmare nici insula Belina.Pe de alta parte, deputatul a citat din legea apelor romane unde se precizeaza ca trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ teritoriale se face prin hotarare a Guvernului."In decursul apelor, sa stiti si dumneavoastra, ca datorita eroziunii se schimba si cursurile de apa, corect? Deci bratul Pavel s-a colmatat, a creat patru lacuri care nu mai au legatura cu Dunarea, nu mai exista nicio albie a raului (...) Nu mai este apa curgatoare", a fost argumentul lui Eugen Nicolicea.In dosarul Belina, procurorii DNA au dispus in iunie 2018 trimiterea in judecata a fostului premier Sevil Shhaideh, care nu avea imunitate parlamentara, actual consilier al premierului Viorica Dancila, fiind acuzata de abuz in serviciu comis in perioada in care a fost secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP).In acelasi dosar vor fi judecate alte patru persoane, intre care un director din MDRAP si fostul presedinte al Consiliului Judetean Teleorman Adrian Ionut Gadea.Inainte de Revolutie, Rovana Plumb a lucrat ca inginer la fabrica de cosmetice Miraj Bucuresti, iar intre 1992 si 1994 a ajuns chiar director comercial. In anul 1994, ea a intrat in Partidului Social Democrat Roman (PDSR).Dupa transformarea fabricii in Gerovital Cosmetice SA, Rovana Plumb a condus-o din pozitia de presedinte pana in 2000, anul in care Adrian Nastase a devenit premier.Adrian Nastase a numit-o la sefia Autoritatii pentru Protectia Consumatorului, cu rang de secretar de stat. In 2003, Plumb promoveaza in functia de secretar general in Organizatia de Femei a PSD.Relatia stransa cu Adrian Nastase a continuat si-n timpul prezidentialelor din 2004, cand fostul premier a numit-o trezorier al campaniei sale electorale.De la finantarea acelei campanii electorale i s-a tras lui Nastase si prima condamnare la inchisoare, 2 ani cu executare in dosarul "Trofeul Calitatii". Rovana Plumb a fost martor in acest caz.In 2004 a fost aleasa deputat pe listele PSD intr-o circumscriptie din Valcea. Un mandat de doar 3 ani, deoarece in 2007 a fost aleasa pe listele PSD pentru Parlamentul European.In 2012, Rovana Plumb avea sa mai castige increderea unui presedinte al PSD si premier: Victor Ponta, ucenicul lui Nastase.In mai 2012, Ponta ajunge premier si o cheama pe Rovana Plumb de la Bruxelles pentru a-i oferi functia de ministru al Mediului.In martie 2014, inainte de campania lui Ponta pentru prezidentiale, Rovana primeste un portofoliu cu greutate electorala mare: Ministerul Muncii. Aici ea era responsabila de ajutoarele sociale, de pensii si de salariile bugetarilor.Chiar daca Nastase si Ponta esueaza in alegerile prezidentiale, Rovana Plumb castiga noi functii in partid. In perioada 2005-2015 ocupa functia de presedinte al Organizatiei de Femei Social Democrate, iar in 2016 este vicepresedinte al PSD.Rovana Plumb ajunge sa conduca PSD, ca presedinte interimar, dupa ce Victor Ponta s-a retras din aceasta functie.Ea a pierdut insa aceasta pozitie in favoarea lui Liviu Dragnea, care s-a impus in cadrul unui CExN din iulie 2015, iar ulterior a fost votat presedinte plin al PSD.Ea s-a bucurat si de increderea lui Liviu Dragnea, care a promovat-o in diverse functii de partid sau de stat. Aprecierea fostului lider PSD i-a adus primul loc pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare.In februarie 2017, Rovana Plumb revine in Guvernul lui Sorin Grindeanu, ca ministru delegat pentru Fonduri Europene. Ea paraseste functia dupa ce premierul Mihai Tudose i-a cerut demisia, in contextul anchetei DNA privind insula Belina.A revenit in Guvern in ianuarie 2018, ca ministru al fondurilor europene in cabinetul format de Viorica Dancila. In ultima perioada a ocupat ca interimar, pentru scurte perioade, sefia mai multor ministere.In 2014, Romania Libera a scris ca Rovana Plumb ar fi fentat plata taxei de mediu pentru un bolid de cateva zeci de mii de euro. Autoturismul Audi Q7 al Rovanei Plumb a fost inmatriculat in Bulgaria, schimbandu-si proprietarul in acte, dar nu si utilizatorii: Rovana Plumb si familia acesteia.Rovana Plumb a negat informatiile, insa soferul si mai multi martori au sustinut ca bolidul e folosit de fiul si sotul social-democratei.Ulterior, Rovana Plumb a remis presei o dovada eliberata de ANAF, potrivit careia taxa de mediu a fost platita pentru masina in cauza, in valoare de 30.778 de lei.