Cum s-a deconspirat Rovana Plumb: Povestea cazului romanesc care a aratat la Bruxelles sistemul de indatoriri si recompense din spatele puterii PSD

Rovana Plumb s-a facut ca nu intelege ca ingrijorarile Comisiei Juridice nu priveau felul in care va reusi sa isi achite o datorie catre o persoana fizica, ci mai degraba modalitatea in care banii au ajuns la ea, scopul si intrebuintarea finala a acestora. Stingerea datoriei in stil mafiot, cu trecerea a doua apartamente dintr-o proprietate in cealalta, lucru imposibil in orice sistem capitalist normal, mai ales in zilele de week-end, e doar un tertip care sa introduca retorica PSD a dusmanilor de tara, care i-au denigrat candidatul.Iar prim-ministrul Romaniei a fost de la bun inceput partas al acestui scenariu de batjocura la adresa unei institutii europene, care nu a acceptat sa se lase santajata de PSD.Fortand nominalizarea Rovanei Plumb - da, Ursula von der Leyen are vulnerabilitatile ei, care privesc culisele care au adus-o in functie, dar responsabilitatea nominalizarii pentru portofoliul alocat tarii revine Romaniei -, Viorica Dancila a pus presiune pe presedinte-ales al Comisiei Europene, o forma de santaj mediocru.Daca nu ar fi acceptat-o pe Plumb a doua oara, dupa ce premierul roman a refuzat sa o inlocuiasa, Ursula von der Leyen ar fi vazut intreaga echipa blocata inainte de audieri. Ar fi trebuit sa isi asume si argumenteze public decizia de a nu accepta nici in ruptul capului un candidat problematic, dand astfel ocazia Guvernului PSD sa se victimizeze si sa transforme povestea intr-un razboi al dublului standard practicat de CE fata de o tara estica.Mai mult, in vreme ce PSD a tacut in zilele de dupa respingerea Rovanei Plumb de JURI, Viorica Dancila a revenit din periplul ridicol din SUA si a formulat retorica pe care o va folosi contra Parlamentului European: Rovana Plumb e o victima a nepatriotilor romani.Peste noapte, Plumb si-a achitat datoria de 800.000 de lei, in natura, adica donand doua apartamente care, potrivit declaratiei de avere, nici nu ar fi fost in totalitate in proprietatea ei. Dar lucrurile astea vor fi lamurite de ANI si de alte institutii de drept.Daca acceptam ca Plumb chiar a spus adevarul si a platit doua apartamente in contul datoriei, inseamna ca lucrurile au mers foarte repede, niste functionari au venit de acasa in week-end si au asigurat tranzactia.Greu de admis ca intr-un stat democratic, in care legea e egala pentru toti si accesul la servicii asisderea, un politician are atata influenta incat sa rezolve o astfel de tranzactie peste noapte. Intr-un stat capturat, insa, partidul aflat la putere nu isi poate prezerva privilegiile decat transformand institutiile in mici clanuri pe care le controleaza.Cand membrii Comisiei Juridice au citit, in scrisoarea Rovanei Plumb, ca un politician european poate achita o datorie privata cu doua apartamente, ca si cum ar face un troc la piata, cinci oua pentru o conopida, in extra-sezon, au inteles, inca o data, ca problema regimului politic instaurat de PSD nu este una ideologica, de tipul celei din Polonia, de pilda, ci una mafiota.Apararea Rovanei Plumb a fost in acelasi registru cu modificarile pe care PSD a vrut sa le faca Legilor Justitiei, pentru a-l salva pe Liviu Dragnea de inchisoare. Si atunci, institutiile europene au tinut piept abuzurilor de putere de la Bucuresti, asa cum au facut-o si acum, refuzand sa acorde privilegiile unei functii europene unui politician roman care a ajuns la putere printr-un sistem de pile, indatoriri si recompense.Daca insa prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila va alimenta retorica eurofoba, acuzand Bruxelles-ul de politizarea deciziei de a o respinge pe Rovana Plumb, atunci va pune Romania in conflict deschis cu Uniunea Europeana, pentru a proteja sistemul de relatii si indatoriri ale PSD.Pana acum, europarlamentarii PSD s-au raliat acestei retorici care pune Romania in zona de avertizare a UE, ceea ce face imperioasa pozitia oficiala a Presedintelui Romaniei, singura institutie care a ramas legitima in ochii partenerilor externi.Periclitand statutul european si relatia Romaniei cu UE, prin discursul eurofob pe care il practica, doar pentru a recompensa un membru de partid, Viorica Dancila a incalcat obligatiile care decurg din functia de prim-ministru. Nu exista niciun mandat dat de Parlament si legitimat de Presedinte, care sa permita prim-ministrului roman pozitionarea in razboi deschis cu Parlamentul European.