Rovana Plumb pierde la scor sefia PSD Dambovita

Dupa numararea voturilor Rovana Plumb a obtinut peste 70 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, Corneliu Stefan, a obtinut aproape dublu. Presedinte executiv al organizatiei judetene a fost ales senatorul Titus Corlatean Votul a fost dat la finalul unor dezbateri la inceputul carora presedintele interimar al PNL a cerut sa nu existe atacuri la persoana, dar in care fosta conducere a fost aspru criticata pentru lipsa de implicare. Fara a i se pronunta numele, Rovanei Plumb si echipei care a sustinut-o pe aceasta li s-au adus acuzatii de nepotism, lipsa de implicare si de dezbinare a social-democratilor damboviteni."A fost o competitie normala, au existat si alaturi, dar nu la persoana, au fost viziuni diferite si, repet, parerea mea, balanta a fost inclinata de echipa locala, dorinta locala de a fi reprezentati primarii, delegatii, de niste oameni care stau zi de zi in acest judet" a declarat Marcel Ciolacu la finalul conferintei de alegeri."Raman in continuare aceeasi si de la Bruxelles voi face tot ceea ce imi este in putinta in asa fel incat sa facem ceea ce trebuie pentru tara noastra, pe cae o iubesc enorm" a spus Plumb,La sfarsitul anului 2018 Adrian Tutuianu, care a condus timp de mai multi ani PSD Dambovita, perioada in care filiala judeteana a castigat in repetate randuri alegerile, a fost exclus din partid dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari in care liderul de la acea vreme al PSD Dambovita critica conducerea partidului. Tutuianu afirma, printre altele, ca nu este normal ca PSD sa aiba un lider care "sa nu poata iesi printre oameni", referindu-se la Liviu Dragnea Dupa excluderea lu Adrian Tutuianu din PSD , presedintia organizatiei judetene Dambovita a fost preluata de catre Rovana Plumb.