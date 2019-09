Totul pentru Rovana Plumb. De ce risca prim-ministrul Dancila legitimitatea Romaniei in UE

Totul pentru Rovana Plumb

Dar Viorica Dancila a tinut mortis ca Romania sa nu faca alta nominalizare, in afara celei promise inca de Liviu Dragnea Rovanei Plumb. In acel moment, Ursula von der Leyen avea doua optiuni:Nu exista prevazut cazul in care presedintele CE sa propuna o echipa incompleta, in care un stat membru cu drepturi depline - o precizare necesara, pentru a intelege statutul special al Marii Britanii, care nu a facut nicio nominalizare, fiind pe picior de plecare din UE - sa nu primeasca un portofoliu. Un astfel de gest, oricat de argumentabil din punct de vedere al oportunitatii si moralitatii, poate fi taxat drept "dublu standard" sau ofensa adusa statului astfel pedepsit.Ceea ce s-a si intamplat. Surse europene arata ca presedintele ales al Comisiei i-a spus premierului roman ca nici Rovana Plumb, nici Dan Nica nu sunt propuneri ireprosabile si ca ar prefera un alt CV pentru echipa pe care si-o doreste. Mai mult, Ursula von der Leyen a avertizat-o pe Viorica Dancila ca exista un risc major ca Rovana Plumb sa fie respinsa la audierile ulterioare din Parlamentul European.Viorica Dancila a ascultat ce are Ursula von der Leyen de spus, a auzit si obiectiile formulate pe alte canale de la Bruxelles si a decis ca, in numele Romaniei, sa o repropuna pe Rovana Plumb.Unii jurnalisti straini acreditati la Bruxelles au primit, pe surse, o lista de lucru a Ursulei von der Leyen , in care Romania era singurul stat - exceptand, fireste, Marea Britanie - care nu avea trecut in dreptul lui un nume pentru viitorul comisar.A fost inca un semnal pe care viitorul sef al Comisiei Europene l-a transmis premierului Dancila, acela ca joaca legitimitatea Romaniei, cu o nominalizare vulnerabila.Dar cum sistemul de datorii si recompense din partidul pe care il impart Rovana Plumb si Viorica Dancila primeaza in fata credibilitatii europene a tarii, prim-ministrul PSD nu a tinut cont de argumentele venite de la Bruxelles.Putea Ursula von der Leyen sa isi asume un front deschis cu Viorica Dancila, neacceptandu-i unica propunere si nealocand Romaniei niciun portofoliu?Romania a pus Comisia Europeana intr-o postura ingrata si tocmai pe asta a si mizat Guvernul condus de Viorica Dancila. La limita, aceasta metoda de a forta fie acceptarea conditiilor PSD, fie un gest de fronda din partea sefului CE, care sa lase locul Romaniei gol, poate fi privita ca un santaj, pe care Ursula von der Leyen l-a evitat, lasand Romania vulnerabila la audierile care urmeaza in Parlamentul European. Europarlamentarii USR PLUS au anuntat deja ca o vor respinge pe Plumb. Desi nu au anuntat o decizie unanima, liberalii au criticat si ei, pana in ultimul moment, insistenta riscanta a Vioricai Dancila de a-si recompensa colega de partid, indiferent cate pagube ar aduce asta Romaniei.Mai mult, surse europene arata ca ar putea fi si o disputa politica: in conditiile in care nici candidatul Ungariei nu are votul asigurat, Grupul Popularilor Europeni a transmis, informal, ca nu va accepta ca unul "de-al lor" sa fie singura "victima", oaia neagra si, ca atare, popularii vor vota contra Rovanei Plumb, de vreme ce e candidatul din familia socialistilor care ridica probleme de integritate Dar Viorica Dancila isi va fi achitat nota de plata catre Rovana Plumb si va fi dovedit partidului ca a inteles cu varf si indesat ca de salvat se salveaza impreuna.E totodata un afront pe care Ursula von der Leyen, ea insasi intr-o postura sensibila, nu il va uita asa usor, pentru ca presedintele ales al Comisiei Europene vrea ca tocmai printr-o echipa legitima si fara probleme legate de integritate sa recupereze carenta de legitimitate care a adus-o in functie, compromitand sistemul de