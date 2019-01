"Rovana Plumb: Presedintele nu poate uzurpa dreptul premierului Dancila de a propune ministri".

Ziare.

com

"Primul gentleman-ladi agreement a fost cel propus de doamna premier Viorica Dancila, care a intins o mana, in sensul de a fi o coeziune politica in ceea ce priveste responsabilitatea Romaniei de a prezida Consiliul UE.Nu stiu ce face presedintele, dar in niciun caz nu poate sa uzurpeze drepturile si calitatea pe care o are premierul Viorica Dancila de a sti pe cine sa propuna pentru a coordona cele doua portofolii. Cred ca lucrurile acestea trebuie sa se incheie cat mai curand pentru ca avem nevoie de normalitate, pentru ca avem nevoie de coeziune si atunci cand vorbim de coeziune, normal trebuie sa existe si o coeziune politica", a afirmat Rovana Plumb, sambata la Antena 3.Aceasta a adaugat ca actiunea presedintelui Iohannis trebuie privita in cheia proceselor electorale si ca atat ea, cat si ministrul interimar al Dezvoltarii, Eugen Teodorovici, sunt pregatiti sa gestioneze portofoliile si politicile in cadrul Presedintiei romane a Consiliului UE."Tot ce se intampla la noi acasa trebuie privit in cheia proceselor electorale care se desfasoara. Exista o speranta ca lucrurile vor intra in normalitate in ceea ce inseamna cele doua portofolii. Vreau sa transmit mesajul ca la nivelul Presedintiei nu trebuie sa existe niciun fel de ingrijorare in ceea ce priveste gestionarea acestor portofolii.Atat eu, cat si colegul meu Eugen Teodorovici, care este pe Ministerul Devoltarii Regionale, suntem pregatiti pentru a gestiona politici, Transporturi, respectiv Dezvoltare, dar asta nu inseamna ca oportunitatea numirii celor doi ministri poate fi interpretata de catre domnul presedinte Iohannis pentru ca practic responsabilitatea apartine practic prim-ministrul Viorica Dancila.Doamna prim-ministru Viorica Dancila coordoneaza tot procesul acesta al Presedintiei Romaniei a Consiliului UE, ceea ce conduce la ideea ca trebuie sa se puna stop si sa se intre intr-o normalitate, mesaje care de altfel au fost transmise", a conchis Rovana Plumb.Reamintim ca presedintele Klaus Iohannis a respins deja de mai multe ori propunerile cabinetului Dancila pentru numirea de ministri la Transporturi si Dezvoltare.