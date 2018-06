Dosarul Gala Bute: Inalta Curte a sesizat CCR cu o exceptie de neconstitutionalitate ridicata de Rudel Obreja

"Respect legea romaneasca"

Initial, un alt complet de judecata a respins aceasta exceptie ca inadmisibila. "Admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.172 alin. 9, 10 si 12 din Codul de procedura penala. In baza art. 275 alin. (3) Cod procedura penala, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Definitiva", este o parte din minuta Inaltei Curti.din Codul de procedura penala stabileste modul in care sunt dispuse expertizele si constatarile in timpul proceselor.Cand exista pericol de disparitie a unor mijloace de proba sau de schimbare a unor situatii de fapt ori este necesara lamurirea urgenta a unor fapte sau imprejurari ale cauzei, organul de urmarire penala poate dispune prin ordonanta efectuarea unei constatari.Constatarea este efectuata de catre un specialist care functioneaza in cadrul organelor judiciare sau din afara acestora.Dupa finalizarea raportului de constatare, cand organul judiciar apreciaza ca este necesara opinia unui expert sau cand concluziile raportului de constatare sunt contestate, se dispune efectuarea unei expertize.Pe de alta parte, Inalta Curte a respins o alta exceptie ridicata de Rudel Obreja.Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box (FRB), Rudel Obreja, a declarat luni seara, din boxa arestatilor, ca nicio instanta nu a dovedit ca este vinovat. Pledoaria sa a fost tinuta dupa ce avocatul a ridicat exceptiile de neconstitutionalitate."Am fost condamnat, ma gasesc aici, respect legea romaneasca. Va rog sa-mi permiteti sa-mi dovedesc eu nevinovatia, sa vedem pana la urma cine are dreptate", a declarat Rudel Obreja."Acest dosar, in care sunt condamnat astazi, a pornit cu 7 acuzatii, niciuna nu era de evaziune fiscala. Dupa trei ani s-a renuntat de tot la acuzatii si au venit altele. S-a reusit aceasta inscenare pornita impotriva mea. Nicio instanta n-a dovedit ca eu sunt vinovat", a declarat, din boxa, Rudel Obreja.Avocatul lui Rudel Obreja este Dan Lupascu, fost judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Bucuresti si al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).