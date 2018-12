Efectele deciziei CCR: Rudel Obreja, contestatie in anulare impotriva sentintei definitive din cazul Gala Bute

Val de contestatii

Rudel Obreja a fost condamnat in acest caz la 5 ani de inchisoare cu executare si a fost incarcerat in iunie 2018. Cererea a fost depusa de avocatii lui Rudel Obreja pe data de 29 noiembrie, potrivit site-ului Inaltei Curti.Tot atunci a mai depus o solicitare similara societatea administrata de Rudel Obreja, Euro Box Promotion SRL, fosta Europlus Computers, una din partile responsabile civilmente din cazul Gala Bute. Potrivit deciziei definitive, Obreja si societatea Euro Box Promotion trebuie sa plateasca mai multe sume de bani, de ordinul sutelor de mii de lei, ANAF-ului.Ziare.com a scris saptamana trecuta ca un numar de 12 contestatii in anulare, cai extraordinare de atac facute impotriva unor decizii definitive, au fost inregistrate in ultima saptamana la completul de 5 judecatori de la Inalta Curte, dupa decizia Curtii Constitutionale (CCR) privind modul in care au fost constituite aceste completuri.Startul proceselor a fost dat de Alina Bica, fost procuror-sef DIICOT, si de Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii , care au trimis prin avocati, din Costa Rica, pe 22 si 23 noiembrie, contestatiile in anulare impotriva sentintelor definitive. Ambele dosare au primul termen de judecata pe 10 decembrie.Aceste procese vin dupa ce CCR a decis ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament, pe de o parte, si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de alta parte, privind modul in care au fost constituite completurile de 5 judecatori.Formarea completului de apel este unul dintre motivele de contestatie in anulare.