Rudel Obreja, la iesirea din inchisoare: Suntem victimele unui complot. Ce s-a intamplat la completurile de 5 judecatori este "o imensa ticalosie"

"Suntem victimele unui complot. (...) Ce s-a intamplat la completurile de cinci judecatori este o imensa ticalosie", a spus Obreja, condamnat definitiv pentru evaziune fiscala.El a apreciat ca este absolut normal sa ii fie admisa contestatia, sa fie rejudecat apelul si sa fie administrate probele care pana acum nu au fost administrate."Cumva trebuie sa se repare lucrurile astea", a subliniat el, referindu-se la cei aflati in opinia sa pe nedrept in detentie si i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis "sa-i fie rusine" ca apara un astfel de sistem.Obreja s-a referit si la Tudor Breazu, fostul asistent personal al Elenei Udrea, condamnat in acelasi dosar la trei ani de inchisoare cu executare, si despre care a spus ca a primit termen pentru judecarea contestatiei in 28 ianuarie."Admite in principiu contestatia in anulare formulata de condamnatul Obreja Rudel impotriva deciziei penale nr. 93 din 5 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 2303/1/2017. Fixeaza termen pentru solutionarea contestatiei in anulare la data de 21 ianuarie 2019, Sala Sectiei penale, pentru cand se va cita contestatorul condamnat.Admite cererea de suspendare a executarii sentintei penale nr. 181 din 28 martie 2017 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. 1532/1/2015, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 93 din 5 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 2303/1/2017, pana la solutionarea definitiva a contestatiei in anulare.Dispune punerea de indata in libertate a contestatorului condamnat Obreja Rudel de sub puterea mandatului de executare a pedepsei emis in baza sentintei penale nr. 181 din 28 martie 2017 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. 1532/1/2015, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 93 din 5 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 2303/1/2017, daca nu este arestat in alta cauza. Definitiva", au decis judecatorii ICCJ, in cazul sau.