Patru jucatori ai unei echipe cunoscute au fost testati pozitiv la noul coronavirus

"In prezent sunt asimptomatici si au fost plasati in carantina, urmand sa fie monitorizati constant, conform protocolului", a anuntat clubul intr-un comunicat.Clubul nu a mentionat numele jucatorilor pozitivi, insa in martie au fost depistati infectati cu virusul COVID-19 sapte jucatori, Manolo Gabbiadini, Morten Thorsby, Albin Ekdal, Omar Colley, Antonino La Gumina, Fabio Depaoli si Bartosz Bereszynski, precum si medicul echipei, Amedeo Baldari.Si trei jucatori si trei membri ai staff-ului clubului Fiorentina au fost testati pozitiv la noul coronavirus, a anuntat, joi, clubul din Serie A.Trei fotbalisti, italianul Patrick Cutrone, argentinianul German Pezzella si sarbul Dusan Vlahovic, au fost testati pozitiv la Covid-19 in martie, dar s-au vindecat ulterior, iar clubul a confirmat ca nu ei sunt cei testati pozitiv acum."Dupa analize de laborator desfasurate miercuri dupa-amiaza, Fiorentina anunta ca trei sportivi si trei membri ai staff-ului tehnic-sanitar sunt pozitivi la Covid-19. Clubul a procedat, conform protocolului, la izolarea persoanelor in cauza", a precizat clubul toscan, care nu i-a nominalizat pe cei depistati pozitiv. Restul lotului va fi testat vineri, a anuntat Fiorentina.Fotbalul italian, suspendat din data de 10 martie din cauza pandemiei de coronavirus, si-a reluat antrenamentele pentru continuarea sezonului, insa ministrul italian al Sporturilor a avertizat miercuri ca e imposibil de fixat o "data certa" pentru reluarea meciurilor din Serie A.Jucatorii au fost autorizati sa reia saptamana aceasta antrenamentele individuale la centrele sportive ale cluburilor, insa trebuie sa astepte data de 18 mai pentru a se putea antrena in grup.Italia a inregistrat peste 215.000 de cazuri de infectari cu virusul, soldate cu peste 20.000 de morti.