Batalia gigantilor de peste 1.000 de euro: iPhone 11 Pro versus Samsung Galaxy Note 10+

una de 12MP si posibilitatea de a alege intre o deschidere a diafragmei f/1.5 si f/2.4

una de 16MP de tip wide angle (cu distanta focala mai scurta) si o deschidere a diagramei f/2.2

una de 12MP de tip telephoto (cu distanta focala foarte mare) si o deschidere a diafragmei f/2.1

una dotata cu tehnologia DepthVision ce culege date pentru a realiza portrete spectaculoase.

Cu o diagonala a ecranului de 5,8 inci, iPhone 11 Pro este putin mai mic decat rivalul sau - Samsung Galaxy Note 10 are o diagonala de 6,3 inci. Ambele sunt la fel de subtiri, dar smartphone-ul produs de Apple este mai greu decat rivalul sau (187 grame comparativ cu 167 grame), ceea ce e impresionant pentru telefonul sud-coreenilor, care e dotat cu un stylus.Note 10 aduce un design proaspat, cu margini mai subtiri, iar display-ul se intinde pe aproape toata partea frontala, aspect la care castiga in fata iPhone-ului, care are incorporat senzorul de amprenta Apple ID ce acapareaza o portiune din aceasta.Unul dintre punctele forte ale telefoanelor facute de Apple a fost si va ramane puterea de procesare. Noul procesor A13 este mai performant decat Exynos 9825 cu care e dotat Galaxy Note 10 - care, totusi, domina pe zona de Android.Apple sustine ca bateria va tine 20 de ore de vizionare de videoclipuri incotinuu, insa acest lucru nu a fost probat inca "pe viu".Pe de alta parte, testele reale au aratat ca Galaxy Note 10+, gratie acumulatorului de 4.300 mAh, sustine 12 ore si jumatate de vizionare de videoclipuri. Mai mult, telefonul sud-coreenilor are incarcare rapida la 45 W si wireless, in timp ce rivalul sau are incarcare rapida de doar 18 W si are, de asemenea, incarcare wireless.Galaxy Note 10+ mai are niste asi in maneca, in afara de stylus-ul S Pen si de superioritatea memoriei RAM: conectivitatea 5G. Foarte curand - in a doua jumatate a lui 2020 - aceasta va fi posibila pentru telefonul de la Samsung, in timp ce Apple inca nu si-a rezolvat problemele legale cu furnizorii acestei tehnologii.Poate ca cel mai important upgrade la iPhone 11 Pro Max fata de XS Mas este la camerele foto. Apple a investit mult, iar testele preliminare arata ca a meritat. Dispozitivul are trei obiective foto: unul cu distanta focala foarte scurta (), una cu distanta focala mai scurta () si una de tip telephoto (cu distanta focala foarte mare). Toate au rezolutia de 12 MP. De asemenea, telefonul e dotat cu nou mod de fotografiere, in conditii de luminozitate scazuta.Desigur ca si Galaxy Note 10+ face poze grozave. Sistemul cuprinde patru camere:De asemenea, Note 10+ mai are cateva functii interesante: zoom-ul audio (poti selecta un singur sunet pe care sa te axezi atunci cand filmezi) si un mod de fotografiere in conditii de luminozitate scazuta.Noul iPhone are o rezolutie de 12 MP la camera frontala, iar Note 10+ are 10 MP.Un dezavantaj pe care telefonul Samsung il are in fata rivalului sau este ca nu primeste rapid update-urile la sistemul de operare. Avantajul Apple este ca are SO propriu. Pe de alta parte, Samsung asteapta dupa Google sa lanseze actualizari la Android, pe care le integreaza in interfata One UI. Prin urmare, acest proces dureaza mai mult.iPhone 11 Pro Max nu are o multime de functii speciale - la fel ca in ultimii ani, Apple s-a axat si de data aceasta pe imbunatatirea camerei foto cu tot felul de efecte si tehnologii. In afara de asta, recunoasterea faciala ar trebui sa fie mai performanta ca la seria precedenta.Note 10+ are, insa, o multime de functii speciale. In primul rand stylus-ul S Pen este foarte usor de folosit si e capabil de multe. De exemplu, converteste scrisul de mana in format compatibil cu Word si are un butonel care porneste camera foto. In plus, telefonul e dotat cu modul DeX, prin intermediul caruia poti folosi telefonul ca un desktop. Si altele (mai multe detalii, AICI ).iPhone 11 Pro Max costa, la liber, incepand cu 6.699 de lei.Samsung Galaxy Note 10+ costa, la liber, incepand cu 5.199 de lei.In primul rand, conteaza sistemul de operare pe care il preferi (iOS sau Android). Apoi, daca vrei stylus, Note 10+ este cea mai buna alegere.In rest, ambele sunt foarte bune: fotografiile sunt de calitate, performanta e excelenta, design-ul e atractiv in cazul amandurora. Poate doar diferenta de pret sa mai conteze in luarea deciziei.