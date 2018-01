Din China vine un telefon asa cum n-o sa vezi prea curand de la Apple sau Samsung

Ziare.

In ultimii 10 ani, am avut ocazia sa ne bucuram din ce in ce mai mult de smartphone-uri puternice , care au devenit totodata si mult mai utile. Daca primele smartphone-uri aveau cateva zeci de MB de memorie RAM, astazi cele mai puternice telefoane au ajuns sa iti ofere 6 sau chiar 8 GB de memorie.Daca esti de parere ca astfel de valori sunt mai mult decat suficiente pentru telefon, s-ar putea sa ai dreptate. Unii producatori, insa, ar putea avea ceva de obiectat. Unul dintre acestia este Vivo.Producatorul chinez se poate lauda deja ca are primul telefon din lume cu senzor de amprenta pe ecran, dar asta nu e suficient. Tot Vivo vrea sa aduca pe piata si primul smartphone cu 10 GB de memorie RAM.