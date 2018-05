O noua batalie castigata de Apple: Samsung trebuie sa-i plateasca jumatate de miliard de dolari

Ziare.

Decizia aceasta este cel mai recent pas intr-o batalie care dureaza de mai multa vreme intre cei doi giganti IT si care a inceput in 2011 cand Apple a sustinut ca Samsung a incalcat mai multe brevete, conform BBC Dupa un an, s-a luat decizia ca Apple sa primeasca 1,05 miliarde de dolari, iar de atunci rivalii se lupta in instanta pentru suma finala.Conform ultimei hotarari judecatoresti, 533,3 milioane de dolari se vor plati pentru incalcarea a trei brevete legate de design si restul pentru incalcarea a doua functii brevetate.Intr-o declaratie oficiala, reprezentantii Apple au transmis ca sunt multumiti ca membrii juriului "sunt de acord ca Samsung trebuie sa plateasca pentru copierea produselor noastre".La randul sau, Samsung a sustinut ca ar trebui sa plateasca daune de doar 28 de milioane de dolari.Desi cei de la Apple par multumiti, Kiranjeet Kaur, analist la IDC din Singapore, sustine ca niciuna dintre companii nu a avut parte practic de victorie, avand in vedere ca Apple ceruse daune de 2,5 miliarde de dolari.Totusi, Kaur a precizat ca aceasta decizie ar trebui sa fie un semnal de alarma pentru producatorii mai mici, care ar trebui sa fie mult mai atenti la brevete.