Batalia gigantilor: Samsung Galaxy S20 versus iPhone 11 Pro - Care e mai tare?

Design

Grosime

Culori

Masa

Ecran

Diagonala ecran

Rezolutie

Densitate ppi

Rata de refresh

Camera principala

Galaxy S20

iPhone 11 Pro

Procesor, baterie, RAM si capacitate de stocare

Conectivitate si securitate

Pret

Concluzie

Seria Galaxy S20 este compusa din trei modele: Galaxy S20, Galaxy S20+ si Galaxy S20 Ultra. Deosebirile principale dintre cele trei sunt la nivel de ecran, camere foto si baterie ( afla AICI mai multe detalii ).Am ales modelul Galaxy S20 pentru comparatia cu iPhone 11 Pro pentru ca au preturi similare.

Design

Grosime

Cu o grosime de 7,9 mm, Galaxy S20 este putin mai subtire decat iPhone 11 Pro (8,1 mm). Cei de la Apple, insa, au patru optiuni de culori standard (auriu, gri stelar, argintiu, verde nocturn), in timp ce sud-coreenii ofera doar trei (gri "cosmic", albastru deschis si roz). S20 cantareste 163 g, iar iPgone 11 Pro - 188 g.La ambele telefoane, display-ul ocupa aproape toata suprafata frontala, singura diferenta fiind ca Galaxy S20 a plasat camera pentru selfie-uri direct in ecran, in timp ce la iPhone 11 Pro exista o banda ingusta (necesara pentru ca functia de recunoastere faciala sa functioneze corect).Galaxy S20: 7,9 mmiPhone 11 Pro: 8,1 mm

Culori

Galaxy S20: gri "cosmic", albastru deschis si roziPhone 11 Pro: auriu, gri stelar, argintiu, verde nocturn

Masa

Galaxy S20: 163 giPhone 11 Pro: 188 g

Ecran

Diagonala ecran

S20 are un ecran Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X cu diagonala de 6,2 inch, fiind mai mare decat cel OLED de 5,8 inch cu care e dotat iPhone 11 Pro. De asemenea, telefonul sud-coreenilor are o rezolutie mai mare si o densitate a pixelilor per inch (ppi) superioara rivalului sau. Asta inseamna ca, cel putin teoretic, display-ul S20 afiseaza culori mai vii, iar detaliile sunt mai vizibile.Unul dintre marile atuuri ale S20 este ca ecranul are o " rata de refresh " de maximum 120 Hz - asta inseamna ca refresh-ul ecranului se face de doua ori mai rapid decat in cazul unuia de 60 Hz (inclusiv iPhone 11 Pro), afisand pana la 120 de cadre pe secunda.Galaxy S20: 6,2 inchiPhone 11 Pro: 5,8 inch

Rezolutie

Galaxy S20: 3.200 x 1.440 pixeliiPhone 11 Pro: 2.436 x 1.125 pixeli

Densitate ppi

Galaxy S20: 563 ppiiPhone 11 Pro: 458 ppi

Rata de refresh

Galaxy S20: maximum 120 HziPhone 11 Pro: 60 Hz

Camera principala

Galaxy S20

Ambele telefoane au impartit utilizatorii in doua tabere: cei carora le place modul de amplasare a sistemelor de camere foto pe spate si cei carora nu le place. In orice caz, Samsung si Apple au incercat sa ridice stacheta cand vine vorba de a face poze. Si au reusit. Totusi, sud-coreenii si-au dotat telefonul cu obiective care ofera un zoom mai mare, au mai multi megapixeli si o apertura (f) care ajuta mai mult la realizarea unor fotografii de calitate in conditii de luminozitate scazuta. Daca sud-coreenii stau mai bine pe partea de hardware, rivalii de la Apple se folosesc de software pentru ca iPhone 11 Pro sa faca poze pe timp de noapte (Night Mode si stabilizator de imagine).Camera cu distanta focala foarte scurta (ultra wide-angle): 12 MP, f/2.2Camera cu distanta focala scurta (wide-angle): 12 MP, f/1.8Camera de tip telephoto: 64 MP, f/2.0Zoom optic: 3XZoom digital: 30XCamera frontala: 10 MP (f/2.2, auto-focus)

iPhone 11 Pro

Camera cu distanta focala foarte scurta (ultra wide-angle): 12 MP, f/2.4Camera cu distanta focala scurta (wide-angle): 12 MP, f/1.8Camera de tip telephoto: 12 MP, f/2.0Zoom optic: 2XZoom digital: 10XCamera frontala: 12MP (f/2.2)

Procesor, baterie, RAM si capacitate de stocare

S20 este dotat cu procesorul Snapdragon 865 pentru SUA, respectiv Exynos 990 pentru Europa si alte zone, care ofera o imbunatatire a performantei de 20% fata de generatia anterioara. Ramane de vazut daca il va egala pe A13 cu care e dotat iPhone 11 Pro, care functioneaza excelent.Telefonul sud-coreenilor are o baterie de 4.000 mAh, in timp ce rivalul sau are una de 3.046 mAh. De asemenea, S20 are 12 GB de RAM, iar iPhone 11 Pro doar 4 GB de RAM. Si la memoria interna S20 este superior: are 128 GB (cu suport pentru microSD ce extinde capacitatea de stocare cu pana la 1 TB), in timp ce la telefonul Apple trebuie sa platesti mai multi bani daca vrei mai mult spatiu (versiunea de baza este de 64 GB, iar cele mai scumpe au 128 GB, respectiv 256 GB) si nu are spatiu pentru card.

Conectivitate si securitate

S20 ia fata iPhone Pro prin faptul ca este compatibil 5G. Dar, cel mai probabil, Apple va recupera in aceasta zona odata cu viitoarea generatie de iPhone-uri care va fi lansata in toamna.Sud-coreenii au dotat noul lor smartphone cu un senzor de amprenta imbunatatit Ultrasonic, dar aceasta tehnologie de deblocare a telefonului este inferioara celei de recunoastere faciala Face ID al iPhone 11 Pro.Ambele dispozitive sunt certificate IP68, ceea ce inseamna ca sunt rezistente la praf si apa, putand fi scufundate in lichid la o adancime de 1,5 metri timp de maximum 30 de minute.

Pret

S20 costa la liber incepand cu 4.229,9 lei, iar iPhone 11 Pro - 5.349,9 lei.

Concluzie

S20 domina iPhone 11 Pro cand vine vorba de specificatiile camerei foto, dimensiunea si performanta ecranului, conectivitatea 5G, baterie, capacitate stocare si pret. In schimb, atuurile telefonului de la Apple au legatura cu puterea procesorului, camera frontala si recunoasterea faciala.