Cand lanseaza Samsung telefonul pliabil Galaxy X, dar si Galaxy S10

Pana acum, zvonurile spuneau ca urmatorul Samsung Galaxy, S10, ar urma sa fie lansat oficial in ianuarie la CES 2019, apoi telefonul pliabil numit Samsung Galaxy X ar fi prezentat in februarie la MWC 2019.Cele mai noi informatii, divulgate de Ice Universe, cunoscut pentru ca a facut mai multe predictii corecte, ne arata ca vom vedea telefonul pliabil inainte de S10, la CES 2019. Abia apoi vom vedea S10 la MWC in Barcelona.Aceste date par a fi corecte avand in vedere ca S9 a fost prezentat la Barcelona anul trecut, iar MWC este un eveniment dedicat smartphone-urilor, in timp ce CES este un targ mai mult dedicat tehnologiei si inovatiei. Astfel Galaxy X probabil se va potrivi mai bine in cadrul CES decat la MWC.