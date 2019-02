Cand Samsung a ascuns un computer intr-un telefon

Ziare.

Pana la Samsung Galaxy S10, compania a lasat impresia ca are ceva mai bun, dar inca nu ni-l arata. Mai mult, parea in ultimii trei ani ca inca poate fi contra curentului - in timp ce concurenta baga steroizi in telefoane, Samsung s-a apucat sa ne vorbeasca de design.Intre timp, in 2019, au ajuns toate strategiile in acelasi punct. In punctul Samsung Galaxy S10.La prima vedere, Samsung Galaxy S10 nu-i un telefon care sa te impresioneze extraordinar prin design. Prezinta aceleasi trasaturi pe care Samsung le-a folosit inca de la Galaxy S7. E insa mai rafinat si acesta ar fi cel mai bun cuvant prin care as putea descrie telefonul.