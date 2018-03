"Ce a descoperit un internaut cand a desfacut cel mai nou telefon Samsung"

Ziare.

com

Samsung a ales sa reimagineze camera foto odata cu lansarea noului smartphone, iar sloganul pe care l-au ales pentru campania de popularizare a telefonului, "Camera Reimagined", nu pare sa fie foarte departe de adevar.Poti, spre exemplu, sa arunci o privire pe scorurile DxOMark si vei vedea ca S9 Plus are cea mai buna camera foto de pe un smartphone la momentul actual.Fireste, odata ce va aparea un nou flagship pe piata, telefonul si-ar putea pierde coroana de lauri.Altceva e remarcabil in cazul camerei foto de pe Samsung Galaxy S9: vorbim despre o premiera pentru smartphone-uri, iar asta inseamna ca lumea va tine minte mult mai mult timp reusita companiei, decat locul 1 de pe DxOMark. Iar asta aflam datorita lui JerryRigEverything, care a sacrificat un S9 pentru a ne arata ce are bun telefonul la interior.