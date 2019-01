Ce stim despre bateria celui mai nou telefon Samsung

Ziare.

Pe langa schimbarile in premiera pe care le aduce Samsung Galaxy S10, capacitatea bateriei e unul dintre principalele interese. Odata cu aceasta informatie, e confirmata neoficial si cea ca vor fi trei modele, pe toate pietele.Samsung Galaxy S10 cu ecran de 6,1 inchi ar avea o baterie de 3.500 mAh, in timp ce versiunea Samsung Galaxy S10 Plus va trece la acumulatorul de 4.000 mAh din Galaxy Note 9. Acest model ar avea ecran de 6,4 inchi. Cat despre Samsung Galaxy S10 Lite, versiunea cu ecran de 5,8 inchi, e vorba de-o baterie de 3.100 mAh.