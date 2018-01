Cel mai bun telefon de la Samsung are probleme imense cu bateria

Ziare.

In urma cu aproximativ o saptamana, au aparut pe Internet niste rapoarte ciudate legate de performanta dispozitivelor de top ale Samsung. Mai multi posesori de Galaxy Note 8 s-au plans atat pe Reddit, cat si pe forumul oficial al Samsung, in legatura cu faptul ca telefoanele lor nu se mai incarca. Problema apare doar in situatia in care bateria telefonului se descarca complet si incerci sa-l reincarci la priza. In acel moment, smartphone-ul ramane inchis si bateria pare ca refuza sa mai acumuleze sarcini electrice.