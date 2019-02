De ce telefonul pliabil de la Samsung are mari sanse sa dea chix

Provocari

Motivele sunt descrise intr-un articol publicat de The Verge Scepticismul vine din faptul ca istoria ne arata ca, in ciuda faptului ca e captivanta, o tehnologie care intra pe piata prea devreme si care nu rezolva o problema sau nu satisface o cerinta reala a consumatorilor nu are cum sa devina un. Si, in consecinta, esueaza lamentabil.Au fost atatea exemple in ultimii ani: prima generatie de camere 3D la telefoane (HTC Evo 3D), telefonele modulare (Project Ara) si smartwatch-urile (in special, Android Wear) sunt doar cateva dintre ele.Reteta dezastrului e similara in toate cazurile: se ia o tehnologie care pare atractiva, construiesti cateva prototipuri, urci pe scena si prezinti un produs care nu arata hidos, apoi il arunci pe piata in speranta ca va crea isterie in randul consumatorilor.Insa, odata ce ajunge in mainile oamenilor, acestia ii descopera defectele si/sau inutilitatea. Prin urmare, un produs ce parea a fi ceva SF transformat in realitate ajunge un zombi.La acest lucru se adauga pretul extrem de piperat. La aproape 2.000 de dolari, e ca si cum Galaxy Fold nu ar fi lansat deloc. Nu are cum sa devina un produs popular. Da, punctul de vedere al companiei poate fi inteles, care l-a targetat ca un produs destinat fanilor infocati ai Samsung si oamenilor bogati care vor gadgeturi cool doar pentru ca pot sa le aiba.In plus, acestia sunt un grup-tinta care testeaza un produs in varianta beta, iar experienta lor va duce la imbunatatiri pentru generatiile viitoare.Problema este ca cele doua - pretul piperat si un produs care mai are nevoie de finisaje - nu prea merg mana in mana. De obicei, daca scoti multi bani din buzunar, vrei sa te bucuri de ce e mai bun. Si, in cazul Galaxy Fold, nu e cazul. Fiind inca in varianta de testare, pretul nu se justifica.In timpul prezentarii s-au vazut deja cateva defecte si lucruri care pot strica experienta utilizatorului. In primul rand, ecranul nu se pliaza astfel incat sa ajunga sa fie perfect plat. Mai degraba, arata ca o carte.In plus, ramane o dunga pe mijloc, iar display-ul reflecta lumina diferit, in functie de unghi. Galaxy Fold are doua ecrane : unul de 7,3 inch, cu rezolutie 1536 x 2152 pixeli cand este deschis si un ecran de 4,6 inch, ce poate fi folosit cand sistemul de pliere este inchis.Pe partea tehnica, Fold are la baza chipset-ul Qualcomm SDM855 Snapdragon 855, o placa grafica Adreno 640, 12 GB memorie RAM si 512 spatiu de stocare cu suport pentru carduri de memorie.Conform celor de la Samsung, spatiul de stocare Universal Flash Storage 3.0 ar avea o viteza de doua ori mai mare decat a oricarui altui smartphone.Senzorul de amprente este montat pe una dintre laturile telefonului, pentru a putea fi folosit in ambele situatii - pliat sau nepliat.Smartphone-ul pliabil al celor de la Samsung are in total sase camere foto: trei pe sapte, doua pe interior si una pentru selfie-uri.Galaxy Fold are si doua baterii de 6.000 mAh.Prin urmare, e clar ca principalul mod de utilizare al Galaxy Fold e mai mult ca o tableta decat ca telefon.Cel mai interesant lucru, in viziunea The Verge, la Galaxy Fold este ca aplicatiile nu au probleme atunci cand se face tranzitia intre modul "impaturit" si cel "despaturit".Dar Samsung s-a complicat si a facut dispozitivul multi-tasking, adica poti folosi trei aplicatii in acelasi timp; numai ca spatiul ocupat pe ecrane e prea mic pentru ca acest lucru sa functioneze cum trebuie.Prin urmare, dispozitivul mai trebuie rafinat pana cand sa merite toti acesti bani.In concluzie, fiind prezentat ca un telefon pentru consum larg, Galaxy Fold va esua pentru ca e prea scump si prea putin rafinat.