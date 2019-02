Playtech.ro: Samsung Galaxy S10 are o mare problema. Ce functie sa nu folosesti

Ziare.

Este important de retinut ca demonstratia de mai jos nu este neaparat reprezentativa pentru performanta Samsung Galaxy S10, per total. Deocamdata, telefonul nu se afla in magazine si e posibil sa nu ruleze o versiune finala de firmware. Chiar si in aceste conditii, este inadmisibil ca un telefon atat de scump, cum e Samsung Galaxy S10, sa poata fi pacalit cu o poza in procesul de autentificare.Chiar daca nu foloseste un sistem cu o camera infrarosu, precum iPhone X sau Xs, terminalul ar fi putut sa astepte sa clipesti, inainte sa-ti dea acces la interfata. Se pare insa ca cei de la Samsung au considerat ca este mai important sa se deblocheze repede, decat sa se deblocheze intr-o maniera sigura. In fapt, pe Samsung Galaxy S10 5G exista un senzor 3D , dar va fi folosit pentru realitate augmentata, nu autentificare.