Primele review-uri ale Samsung Galaxy Z Flip - puncte forte si puncte slabe

Trebuie sa va amintim ca dispozitivul vine la scurt timp dupa ce Fold, prima incercare a Samsung de a face un smartphone pliabil, a avut parte de probleme tehnice serioase, care au dus la intarzierea cu mai multe luni a intrarii pe piata a telefonului de 2.000 de euro.Dar iata ca Z Flip pare a fi o optiune mai viabila pentru un smartphone pliabil . In primul rand, Z Flip foloseste un mecanism diferit de pliere, care aminteste mai degraba de telefoanele cu clapeta. In al doilea rand, nu este un varf de gama si nu are specificatii de top, de unde si pretul mai mic.Pe hartie, lucrurile sunt promitatoare. Ecranul AMOLED de 6,7 inch este acoperit cu UTG (Ultra Thin Glass), ceea ce ar trebui sa-l faca mai rezistent la zgarieturile superficiale (cum ar fi cele cu cheia din buzunar).Pe exterior, exista un ecran secundar, de doar 1,1 inch, doar pentru strictul necesar - precum afisarea notificarilor.Telefonul are doua camere foto de 12MP, iar bateria are o capacitate de 3.300 mAh. Viteza de incarcare a acesteia este limitata la 15W. Procesorul din dotare este Snapdragon 855+, care nu este nici cel mai nou, nici cel mai puternic. Are conexiune 4G, 8GB memorie RAM si 256GB spatiu de stocare.Galaxy Z Flip este disponibil in variantele negru, mov si auriu, pretul la liber fiind de 7.000 de lei (fata de 9.500 de lei, cat costa Flip).Review-urile presei de specialitate s-au concentrat pe imbunatatirea mecanismului de pliere comparativ cu Fold si pe dimensiunile reduse (cand este pliat, acesta incape cu usurinta in buzunar). Pe de alta parte, nu este pe cat de durabil ne-am astepta sa fie la acest pret si nici specificatiile nu sunt de top. PC Magazine i-a acordat trei stele dintr-un total de cinci, concluzia recenziei fiind ca "este primul smartphone pliabil care chiar functioneaza, dar costa prea mult pentru ce ofera si e prea fragil, asa ca este mai degraba un accesoriu scump decat un succes la scara larga".Ca puncte forte, publicatia mentioneaza ca forma de "L" este utila atunci cand faci poze si ca telefonul functioneaza bine, la modul general. Totusi, nu merita sa dai atat de multi bani pe el - simplul fapt ca este pliabil nu justifica pretul piperat. TechRadar sustine ca Galaxy Z Flip functioneaza mai bine decat principalul sau rival, Moto Razr, si noutatea sistemului de pliere e atragatoare, dar... este scump. De apreciat este si interfata care se imparte in doua, astfel ca poti folosi mai multe aplicatii simultan, precum si aspectul de telefon premium.Dincolo de pretul piperat, publicatia a adaugat pe lista dezavantajelor si ecranul prea mic, care ramane activ atunci cand telefonul e pliat - nu prea poti face mare lucru pe el. The Guardian apreciaza dimensiunea redusa a telefonului atunci cand e pliat, bateria care dureaza o zi si interfata adaptata sistemului de pliere.Dar, ca tot a venit vorba, acesta din urma ar putea fi mai fragil decat sustine Samsung, adica 200.000 de plieri (100 de plieri pe zi timp de cinci ani si jumatate). Ca sa nu se strice, nu trebuie sa apesi prea tare pe ecran, sa il bagi in apa, sa prinzi altceva in el, sa ii pui folie protectoare sau carcasa, sau sa il pui in apropierea cardurilor bancare.Desi face poze bune, sistemul de camere foto nu este cel mai performant de pe piata. In concluzie, este un telefon mai mult decat acceptabil, cu care vei atrage atentia - dar pretul este un mare dezavantaj, asa ca devine mai degraba un moft. Android Central lauda Z Flip ca fiind cel mai bun telefon pliabil de pe piata, gratie sistemului de pliere, dimensiunilor reduse cand e "impachetat", interfetei care iti da impresia ca folosesti un Galaxy S10 si bateriei durabile.Dar nu il poti plia cu un singur deget, dotarile nu sunt de top si camerele foto sunt cu o generatie in urma. Publicatia recunoaste ca Samsung a reusit sa faca din telefonul pliabil un produs viabil, dar mai are inca de lucrat daca vrea sa il transforme intr-un succes rasunator. CNet.com remarca durata bateriei, dar si faptul ca e usor de purtat oriunde, inclusiv la alergat. Forma de "L" este interesanta pentru facut poze si vizionat clipuri.In plus, este usor sa tastezi pe el. Pe de alta parte, amprentele tale vor fi peste tot, fotografiile sunt mai mult decat decente (dar nu cele mai bune), insa e dificil sa iti faci un selfie, pentru ca telefonul nu e simplu de manevrat cu o singura mana.Nu in ultimul rand, ecranul exterior este mult prea mic, prin urmare nu ofera optiuni satisfacatoare de folosire.