S-a aflat cand va fi lansat cel mai tare telefon Samsung

Despre Samsung Galaxy S9 am inceput sa scriem inca de la lansarea lui Galaxy S8, flagshipul dezvaluit in martie 2017.Data de lansare a viitorului telefon a fost speculata indelung, fara sa avem detalii concrete cu privire la momentul cand va fi dezvaluit smartphone-ul.Ce se stia deja e ca telefonul va fi lansat mai devreme decat modelul anterior, astfel ca raman doar cateva variante de luat in calcul. CES 2018 a ajuns deja la jumatate si nu am avut parte de marele anunt de la Samsung, asa ca ne putem lua gandul de la dezvaluirea telefonului in urmatoarele zile.Mai avem doua variante: una in care Samsung Galaxy S9 este dezvaluit la MWC 2018 si a doua, in care telefonul este prezentat in cadrul unui eveniment separat, pana atunci.