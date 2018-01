Samsung are o solutie complicata daca Galaxy Note 8 refuza sa se incarce

Ziare.

Mai multe postari de pe forumul oficial Samsung si de pe retele de socializare atrag atentia asupra unei noi potentiale probleme cu bateriile pentru producatorul coreean.Conform utilizatorilor, smartphone-ul Galaxy Note 8 nu se mai incarca daca a fost descarcat complet. Cu alte cuvinte, daca bateria este lasata sa ajunga la 0%, nu mai poate fi incarcata.Cei de la Samsung au emis o comunicare in care anunta ca investigheaza problema si ca pana acum doar un procent foarte mic de telefoane din seria Note 8 par sa fie afectate de aceasta problema.Samsung recomanda trimiterea in service a dispozitivelor care beneficiaza de garantie. Pentru cei care nu au garantie sau nu vor sa apeleze la service, exista o cale de rezolvare, dar ceva mai complicata.Utilizatorii pot incerca sa puna la incarcat telefoanele timp de 10-15 secunde cu pauze de 30 secunde intre incarcari, timp de 20 de minute. Astfel, bateria ar putea fi alimentata treptat cu suficienta energie pentru a putea porni telefonul si a fi incarcata normal.Samsung are o istorie agitata in ceea ce priveste bateriile. Modelul de anul trecut al aceleiasi serii, Note 7, a fost retras de pe piata dupa ce producatorul a esuat in mod repetat sa rezolve problemele care au dus la explozia bateriilor.