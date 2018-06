Samsung Galaxy S10: Cum ar putea sa arate telefonul aniversar al sud-coreenilor

Ziare.

com

Inca mai avem ceva de asteptat pana sa vedem noul Samsung Galaxy S10; inca nu am ajuns in punctul in care sa avem fotografii cu Galaxy Note 9 in varianta finala, dar asta nu ne impiedica sa speculam cu privire la viitorul flagship. S10 ar trebui sa fie un telefon special, deoarece e o editie aniversara pentru sud-coreeni, care nu s-au grabit si n-au renuntat la numarul 9.Deja au aparut informatii conform carora Samsung ar avea in plan un redesign al telefonului, dupa doua aparitii care au facut o tranzitie destul de importanta fata de modelul S7. Multumita lui Ice Universe, care e cunoscut pentru ponturile pe care le are in legatura cu smartphone -urile sud-coreenilor, avem parte de o imagine cu un posibil prototip de Samsung Galaxy S10.